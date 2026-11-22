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Die Bayer-Aktie hat sich in einem Jahr nahezu verdoppelt. Alle reden von Pharma-Wundern und Glyphosat-Entspannung, doch hinter der glänzenden Fassade sieht es möglicherweise ganz anders aus. Der Konzern schreibt Verluste, der Cashflow ist negativ, die Schulden drücken. Und die wichtigste Gerichtsentscheidung steht noch aus. Dazu kommt ein Chartbild, das Anleger nervös machen könnte und auch sollte. Gleich zwei deutliche und offene Kurslücken warten weiter unten, eine davon schon bei 45 Euro, aber wie tief kann es wirklich gehen und was bedeutet das für Ihr Depot? Lesen Sie weiter, bevor es zu spät sein könnte, denn das sollten Sie unbedingt wissen!

Die Zahlen: Gewinn mit Schönheitsfehlern

Auf den ersten Blick lief das dritte Quartal gut. Der Umsatz stieg auf 10,05 Milliarden Euro, die Prognose wurde angehoben, doch dann kommt der Dämpfer. Das Kernergebnis je Aktie fiel von 0,49 auf 0,31 Euro. Unterm Strich steht ein Verlust von 672 Millionen Euro. Abschreibungen auf Xofigo und Claritin schlugen kräftig zu. Der freie Cashflow lag bei minus 293 Millionen Euro. Das ist kein kleines Detail oder eine unwichtige Randnotiz, sondern das ist ein Warnsignal und auch die Schulden bleiben ein Problem. Die Nettoverschuldung liegt bei 31,1 Milliarden Euro. Crop Science schwächelt, dort brach das EBITDA um 41 Prozent ein. Dazu schweben rund 65.000 Klagen über dem Konzern. Der Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar ist noch nicht genehmigt, denn ein Gericht in Missouri muss entscheiden, wohl bis Weihnachten. Fällt das Urteil schlecht aus dürfte es ungemütlich werden. Und man muss in der Bilanz erkennen, dass selbst die starke Pharmasparte von Einmaleffekten profitierte.





Charttechnik

Der Chart sieht nach der Rally nicht mehr ganz so gut und glänzend aus. Genau das ist die Gefahr. Von gut 18 Euro ging es in anderthalb Jahren steil nach oben. Zuletzt markierte die Aktie bei 57,84 Euro ihr Hoch und tritt seitdem auf der Stelle. Viel Luft nach oben bleibt nicht. Wer jetzt einsteigt, kauft nach einem Plus von knapp über 25 Prozent im letzten Monat. Das ist ein teures Niveau, vielleicht zu teuer. Bei einer allgemeinen Marktschwäche droht ein Rücksetzer zunächst bis etwa 45 Euro, denn dort wartet eine offene Kurslücke und solche Lücken werden meist geschlossen. Der Trend bliebe dort sogar intakt, denn der 200er SMA verläuft knapp unter 45 Euro. Der RSI liegt bei 58. Auch das lässt noch reichlich Platz nach unten zu. Weiter südlich, bei 30 Euro, klafft die nächste Lücke. Das wäre dann ein echter Absturz, aber wenn an der Börse etwas sicher ist, dann dass alles möglich ist - auch das was man aktuell noch für unmöglich hält.





Was tun?

Wer Gewinne hat, könnte über Teilverkäufe oder Absicherung nachdenken. Die Aktie hat sich in den letzten Monaten verdoppelt oder sogar noch mehr, je nachdem ob man unter 20 Euro eingestiegen ist. Die Analystenziele liegen recht eng am Kurs. Jefferies sieht sogar nur 48,50 Euro, Morningstar errechnet einen fairen Wert von 52 Euro. Bei rund 54 Euro könnte schon vieles eingepreist sein. Neue Käufe sollte man nicht übers Knie brechen. Besser wartet man auf einen Rücksetzer Richtung 45 Euro. Dort wäre das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich freundlicher als aktuell. Ganz schwarz muss man trotzdem nicht sehen. Die US-Zulassung von Sunharbo und das Pharmawachstum sind echte Pluspunkte. Auch ein genehmigter Vergleich könnte den Kurs noch einmal beflügeln. Deshalb gilt: Evtl. Teilgewinne realisieren, Stoppkurse setzen und Geduld mitbringen. Der 200er SMA bei knapp unter 45 Euro sollte erstmal halten. Kippt der Kurs darunter, wäre es ganz düster für Bayer.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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