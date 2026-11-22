Der deutsche Leitindex kam in den letzten Tagen heftig ins Rutschen. Angesichts der aktuellen Gemengelage stellt sich die Frage: Was kann diese Rutschpartie aufhalten? Die neue Handelswoche bietet durchaus passende Anlässe. Es könnte aber auch ganz anders kommen.Neubewertung läuft Die Zinsängste führen zu einer Neubewertung der Situation. Zinssensible Aktien stehen unter Druck. Die Auswirkungen bekommen nicht zuletzt die gehypten KI-Werte zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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