Antalya - Bei der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya haben sich die Teilnehmer nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Das teilte Konferenzpräsident Murat Kurum am Sonntag mit.



Zuvor hatten die EU und mehrere Länder, darunter auch Deutschland, formal Widerspruch gegen den letzten Entwurf für die Abschlusserklärung eingelegt. Dabei ging es vor allem darum, dass der Text kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas enthielt. Mehrere ölreiche Staaten sollen dies durchgesetzt haben.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte am Abschlusstag vor Journalisten, dass der finale Text für Deutschland "nicht zustimmungsfähig" sei. Er enthalte sogar "Rückschritte" gegenüber bisherigen Vereinbarungen, was "überhaupt nicht akzeptabel" sei. Schneider beklagte in diesem Zusammenhang auch eine "Blockadehaltung" einzelner Länder.



Eigentlich sollte die Klimakonferenz bereits am Freitag enden, sie wurde aber bis Sonntag verlängert. Letztendlich war es die bislang längste UN-Klimakonferenz. Für einen Konsens der Teilnehmer reichte es dennoch nicht.





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