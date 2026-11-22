Im Zuge der Panik an den Börsen hat es vergangene Woche auch die BMW-Aktie erwischt. Sie verlor rund -7% und notiert bei 53,46 €. Bietet der Rücksetzer jetzt eine Kaufchance oder sollten Anleger sich davor hüten? Abverkauf am Markt Die vergangene Woche war an den Börsen ein Blutbad. Der Stoxx Europe 600 verlor mehr als -5%, so viel wie seit über einem Jahr nicht mehr. Auslöser waren vor allem die neue Nervosität rund um den KI-Boom, steigende Zinssorgen ...

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