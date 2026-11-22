E.ON legte am 11. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Obgleich die Zahlen sehr robust ausfielen, hatten sie zunächst nicht die erhoffte Wirkung auf den Aktienkurs. In den letzten Handelstagen geriet die Aktie schließlich zunehmend unter den Einfluss des taumelnden Gesamtmarktes. Die Kursschwäche hat den E.ON-Chart deutlich eingetrübt. Weitere Abgaben zeichnen sich ab.E.ON - Chartkonstellation bereitet Sorgen Die Zahlen ...

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