Bad Grönenbach - In einer Kirche in Bad Grönenbach im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind am Sonntag zahlreiche Menschen bei einem Gasaustritt durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichten, sollen mindestens 19 Personen betroffen sein. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die genauen Hintergründe sowie weitere Details zur Schwere des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen und Einsatzmaßnahmen dauerten am frühen Nachmittag noch an.

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