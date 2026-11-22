Kiel - Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif stellt die Weltklimakonferenzen nach dem Scheitern von Antalya grundsätzlich infrage.



"Nach der Klimaschutzkonferenz von Antalya muss man leider sagen: Außer Spesen nichts gewesen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Je größer diese Konferenzen werden, desto weniger kommt raus. Denn auch die Erklärungen der letzten Konferenzen waren ja schon windelweich. Und wenn man sich nicht einmal auf eine Abkehr von den fossilen Energien einigen kann, dann heißt das doch: Man will gar keinen Klimaschutz."



Latif fügte hinzu, so machten diese Konferenzen keinen Sinn. Das sei jetzt die 31. gewesen, und man habe jedes Mal einen Höchststand bei den CO2-Emissionen gehabt - außer bei der Corona-Pandemie 2020. Dabei sei man schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad und werde auch die 2 Grad reißen.



Er fügte hinzu: "Wenn diese Konferenzen überhaupt etwas bringen, dann weil einmal im Jahr das Thema Klimaschutz im Mittelpunkt steht und ärmere Länder gehört werden. Das ist aber auch alles."





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