Bern - Die Schweiz bedauert das Scheitern einer gemeinsamen Abschlusserklärung an der Uno-Klimakonferenz COP31 in Antalya. Sie habe den Entwurf der Erklärung aber zu Recht abgelehnt. Darin sind sich die Schweizer Verhandlungsdelegation und Umweltorganisationen einig. Die Schlusserklärung scheiterte am Sonntagnachmittag, nachdem zahlreiche Länder, darunter die Schweiz, ihre Unterstützung für den vorgelegten Entwurf verweigert hatten. Eigentlich hätte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab