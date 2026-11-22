Augsburg - Der FC Augsburg hat am 10. Spieltag der Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 eingefahren.



Bereits in der 19. Minute brachte Michael Gregoritsch die Gastgeber in Führung, als er nach einem Eckstoß am schnellsten reagierte und den Ball über die Linie drückte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Juma Bah in der 36. Minute nach einer weiteren Ecke auf 2:0, indem er den Ball am Mainzer Keeper vorbei ins Netz köpfte.



In der zweiten Halbzeit setzte Augsburg seinen Druck fort und erzielte in der 48. Minute das 3:0 durch Gregoritsch, der nach einem unglücklichen Abpraller von Posch den Ball mit einem wuchtigen Volleyschuss im Tor unterbrachte. Mainz gelang es, in der 51. Minute durch Ransford Königsdörffer zu verkürzen, der mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern traf.



Trotz des Anschlusstreffers blieb Mainz weitgehend ideenlos und konnte die Augsburger Defensive zu selten ernsthaft in Bedrängnis bringen. Augsburg hingegen kontrollierte das Spielgeschehen und ließ keine weiteren Treffer zu.



Ein Wermutstropfen dürfte für die Fuggerstädter die Rote Karte für Trainer Manuel Baum in der 43. Minute sein, der Nadiem Amiri den Ball für einen Einwurf vorenthielt und sich anschließend noch ein Wortgefecht mit dem Mainzer lieferte.





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