Was für ein rabenschwarzer Freitag an der New Yorker Börse! Wenn Du am 20. November 2026 auf Dein Depot geschaut hast, musstest Du wahrscheinlich erst einmal tief durchatmen. Auf den Bildschirmen an der Wall Street leuchtete alles tiefrot. Mein Depot verlor einige hunderttausend Dollar - und das an einem Tag. Das ist bitter - was kann ich tun? Nichts. Also akzeptiere ich das. Der technologielastige Nasdaq Composite rauschte um 5,28 Prozent auf 22.617 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.