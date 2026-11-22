Was für ein rabenschwarzer Freitag an der New Yorker Börse! Wenn Du am 20. November 2026 auf Dein Depot geschaut hast, musstest Du wahrscheinlich erst einmal tief durchatmen. Auf den Bildschirmen an der Wall Street leuchtete alles tiefrot. Mein Depot verlor einige hunderttausend Dollar - und das an einem Tag. Das ist bitter - was kann ich tun? Nichts. Also akzeptiere ich das. Der technologielastige Nasdaq Composite rauschte um 5,28 Prozent auf 22.617 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer