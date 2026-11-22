Der geplante Ausstieg von China Resources bei Oatly erfordert aufgrund gesetzlicher Vorgaben in Schweden ein Übernahmeangebot

Verlinvest empfiehlt Oatly-Aktionären und Inhabern von ADS, ihre Aktien bzw. ADS nicht anzudienen.

Verlinvest, die global agierende, familiengeführte und auf Konsumgüter fokussierte Evergreen-Investmentgesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb der indirekten Beteiligungen von China Resources Enterprise, Limited ("China Resources") an der Oatly Group AB (publ) (Nasdaq: OTLY) ("Oatly") geschlossen hat, dem ursprünglichen und weltweit größten Unternehmen für Hafergetränke. Die Transaktion baut auf der seit 2016 bestehenden Beteiligung von Verlinvest an Oatly auf und bekräftigt die Überzeugung des Unternehmens vom langfristigen Potenzial der Gesellschaft.

China Resources hat sich entschieden, die Beteiligung an Oatly vollständig aufzugeben. Ausschlagend dafür ist eine Änderung der strategischen Ausrichtung des Staatsunternehmens. Angesichts der Komplexität ihrer gemeinsamen Beteiligungsstruktur arbeitete China Resources konstruktiv mit Verlinvest zusammen, um den besten Weg für diesen Ausstieg zu ermitteln.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Verlinvest die indirekten Beteiligungen von China Resources am Eigenkapital und an den Wandelinstrumenten von Oatly erwerben, die derzeit über das gemeinsame Joint-Venture-Vehikel von Verlinvest und China Resources, die Nativus Company Limited, gehalten werden.

Die Transaktion spiegelt die Komplexität der Eigentümerstruktur von Nativus wider. Nach schwedischem Recht ist Verlinvest verpflichtet, allen Oatly-Aktionären und Inhabern von American Depositary Shares (ADS) als Voraussetzung für die Transaktion ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Das Übernahmeangebot wurde heute eingeleitet. Der Angebotspreis spiegelt die vereinbarten Konditionen und die komplexe Struktur der Transaktion von Verlinvest mit China Resources wider und ist weder als Ausdruck des Zeitwerts der Oatly-Aktien noch der Einschätzung von Verlinvest hinsichtlich der Perspektiven von Oatly zu verstehen. Verlinvest empfiehlt Oatly-Aktionären und Inhabern von ADS, ihre Aktien bzw. ADS nicht anzudienen.

Infolge der Transaktion wird sich der Anteil von Verlinvest am Aktienkapital von Oatly voraussichtlich auf rund 42,6 Prozent erhöhen. Verlinvest beabsichtigt, weiterhin eng mit dem Managementteam und den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern von Oatly zusammenzuarbeiten, um die Strategie des Unternehmens für profitables Wachstum zu unterstützen. Die drei Verwaltungsratsmitglieder von China Resources werden voraussichtlich nach Abschluss der Transaktion aus dem Gremium ausscheiden. Verlinvest beabsichtigt nicht, Oatly nach Abschluss der Transaktion von der Börse zu nehmen oder die ADS des Unternehmens von der Nasdaq zu nehmen.

Roberto Italia, Chief Executive Officer von Verlinvest, kommentierte: "Wir haben vor zehn Jahren erstmals in Oatly investiert, als der Umsatz des Unternehmens bei rund 50 Millionen US-Dollar lag, da wir erkannten, dass die Marke an der Spitze eines tiefgreifenden globalen Wandels hin zu geschmackvollen, gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln stand. Seitdem hat sich Oatly zu einer ikonischen globalen Marke entwickelt, die ihre Kategorie maßgeblich geprägt und 2025 einen Umsatz von mehr als 860 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat. Unsere Überzeugung vom langfristigen Potenzial des Unternehmens ist heute so stark wie eh und je. Mit unserer Entscheidung, unser Investment aufzustocken, unterstreichen wir unser Vertrauen in das Managementteam von Oatly, seine Strategie für profitables Wachstum und die vielfältigen Chancen, die vor dem Unternehmen liegen."

Über Verlinvest

Verlinvest ist eine internationale, familiengeführte Evergreen-Investmentgesellschaft. Verlinvest identifiziert Wendepunkte im Verbraucherverhalten und geht Partnerschaften mit Unternehmen ein, die diesen Konsumwandel vorantreiben und gleichzeitig einen positiven Einfluss haben. Das 1995 gegründete Unternehmen mit Niederlassungen in Brüssel, London, New York, Singapur und Mumbai konzentriert sich auf die Bereiche FMCG, Gesundheit, Verbrauchertechnologie und Lifestyle. Dabei verfolgt Verlinvest die drei Investitionsstrategien "Venture", "Growth" und "Platform", von der Frühphasenfinanzierung bis hin zum groß angelegten Markenaufbau. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 2,5 Milliarden Euro und zählt Marken wie Oatly, Vita Coco, Tony's Chocolonely, Purplle, K1 Speed, Mutti, Who Gives A Crap und Insomnia Cookies zu seinem Portfolio, neben den ehemaligen Portfoliounternehmen Chewy, Sula und Vitaminwater. Weitere Informationen finden Sie unter www.verlinvest.com.

Weitere Informationen und wo Sie diese finden

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Wertpapiere der Oatly Group AB (publ) ("Oatly") dar. Das in dieser Mitteilung beschriebene öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") hat heute begonnen. Verlinvest hat in Bezug auf das Angebot ein "Tender Offer Statement" auf Schedule TO bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht. Die Bedingungen des Angebots sind in der Angebotsunterlage und den zugehörigen Angebotsmaterialien veröffentlicht, die von Verlinvest erstellt und bei der SEC eingereicht wurden, und das Angebot erfolgt ausschließlich gemäß diesen Unterlagen. Darüber hinaus beabsichtigen die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats von Oatly, im Zusammenhang mit dem Angebot ein "Solicitation/Recommendation Statement" gemäß Schedule 14D-9 bei der SEC einzureichen.

DIE ÜBERNAHMEANGEBOTSUNTERLAGEN (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS FÜR ADS, DES ANNAHMEFORMULARS FÜR AKTIEN UND BESTIMMTER ANDERER ÜBERNAHMEANGEBOTSDOKUMENTE) SOWIE DIE STELLUNGNAHME UND EMPFEHLUNG VON OATLY AUF FORMULAR SCHEDULE 14D-9 (SOBALD EINGEREICHT), IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG, ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN. ANLEGER UND AKTIONÄRE VON OATLY WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA DIESE UND NICHT DIESES DOKUMENT DIE BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS REGELN UND DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE DIESE PERSONEN BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ANDIENUNG IHRER OATLY-WERTPAPIERE IM RAHMEN DES ANGEBOTS TREFFEN.

Die Angebotsunterlagen, einschließlich des Kaufangebots, des Übermittlungsschreibens für ADS, des Annahmeformulars für Aktien und bestimmter anderer Übernahmeangebotsdokumente, sowie das Solicitation/Recommendation Statement (sobald eingereicht) und andere Dokumente, die von Verlinvest oder Oatly bei der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov, bei der Informationsstelle für das Angebot auf der Website von Georgeson LLC https://www.proxy-direct.com/votingsiteapp/VER-35423, bei der Abwicklungsstelle für das Angebot auf der Website von DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) https://www.carnegie.se/investment-banking/aktuella-erbjudanden/ sowie auf der Website von Oatly unter investors.oatly.com erhältlich oder können bei Georgeson unter den Rufnummern +1 (877) 467-5513 (gebührenfrei in den USA), +1 (914) 440-0667 (außerhalb den USA und Kanada) oder +46 846 007 389 (Schweden) angefordert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "strebt an", "wird", "fortsetzen", "freut sich auf" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, jedoch können auch andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: einem Wandel bei Verbraucherpräferenzen und der Nachfrage nach pflanzlichen Produkten und Milchalternativen; der Verfügbarkeit, Qualität und den Kosten von Hafer und anderen Rohstoffen; dem Wettbewerb in der Kategorie pflanzlicher Produkte sowie in der Lebensmittel- und Getränkekategorie allgemein; der Fähigkeit von Oatly, seine strategischen Prioritäten umzusetzen und seine operative Leistung weiter zu verbessern; den allgemeinen makroökonomischen Bedingungen und den damit verbundenen Ungewissheiten, einschließlich Inflation, Zinssätzen und Verbraucherausgaben; den Auswirkungen wirtschaftlicher und politischer Bedingungen sowie von Wechselkursschwankungen auf die internationale Geschäftstätigkeit von Oatly; der Nutzung und dem Schutz geistigen Eigentums; den Auswirkungen von Änderungen staatlicher Vorschriften, einschließlich solcher, die für Lebensmittel- und Getränkeprodukte gelten; Naturkatastrophen, Krisen der öffentlichen Gesundheit oder anderen katastrophalen Ereignissen; sowie der Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion nicht wie erwartet eintreten; der Möglichkeit, dass das Angebot nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; der Möglichkeit, dass für die Transaktion erforderliche behördliche oder sonstige Genehmigungen nicht rechtzeitig, überhaupt nicht oder nur unter Auflagen erteilt werden; der Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit von Oatly vor Abschluss der Transaktion aufgrund transaktionsbedingter Ungewissheiten oder anderer Faktoren, die die Aufrechterhaltung von Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lizenznehmern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen erschweren; Schwierigkeiten bei der Bindung von qualifizierten Mitarbeitern; dem Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion; den Auswirkungen des Angebots auf die bestehenden Verbindlichkeiten von Oatly; der Höhe der Kosten, Gebühren, Auslagen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot; sowie der Unfähigkeit von Oatly, Geschäfts- und Finanzstrategien erfolgreich umzusetzen oder die erwarteten Effizienzsteigerungen bei Betrieb, Finanzen und Kapitalstruktur innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erreichen. Weitere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, sind im Jahresbericht von Oatly auf Formular 20-F und in nachfolgenden Zwischenberichten auf Formular 6-K dargelegt, die bei der SEC eingereicht wurden und im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Oatly unter investors.oatly.com unter der Überschrift "SEC Filings" sowie in allen nachfolgenden Dokumenten verfügbar sind, die Oatly bei der SEC einreicht. Auch wenn Verlinvest oder Oatly sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheiden, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, lehnen Verlinvest und Oatly ausdrücklich jegliche Verpflichtung hierzu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, selbst wenn sich Schätzungen ändern. Daher sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten von Verlinvest oder Oatly zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben.

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