München (ots) -Der MSV Duisburg gewinnt den "Gift-Gipfel" gegen Hansa Rostock mit 2:0. Die Chronologie des Spiels: nach wenigen Sekunden fangen die Hansa-Fans an zu zündeln und auch Raketen aufs Spielfeld zu werfen. Die Partie war gut 10 Minuten unterbrochen. Lobinger verschießt einen Elfer (34.) nach Trashtalk mit Hansa Keeper Klewin. Mit dem Halbzeitpfiff (quasi 57. Minute) spaltet die Gelbrote Karte für den Rostocker Florian Bohnert die Gemüter, als er einen Duisburger umreißt. Hansa-Coach André Breitenreiter wirft der Duisburger Bank Unsportlichkeit in der "spielentscheidenden" Szene vor: "Der Schiedsrichter wollte kein Gelb geben und hat erst dann darauf reagiert, als die Bank aufgesprungen ist. Das ist für mich nicht sportlich. Für solche Werte stehe ich nicht." Sein Gegenüber Dietmar Hirsch sieht die Sache entschieden anders: "Mir geht es da um meine Mannschaft. Das ist mir egal, was mein Kollege sagt. Ich bin für meine Mannschaft da. Andersrum wäre es genauso gewesen."Während die Duisburger mit diesem Erfolg wieder an Tabellenführer Viktoria Köln andocken (beide 32 Punkte), findet sich Hansa auf Rang 12 wieder. "Insofern haben wir diese große Ambition, die ausgesprochen wurde, sowieso beiseitegelegt, auch von Vereinsseite", erklärt Andre Breitenreiter staatsmännisch. Torhüter Philipp Klewin: "Wir haben eine absolute Ergebniskrise. Die Auftritte sind nicht schlecht. Wenn man sich die Duisburger heute anschaut: Das ist der 1. Platz der Liga. Die bolzen in Überzahl die Bälle raus. Da ist auch Verunsicherung drin. Das hätte heute auch auf unsere Seite schlagen können. Wir sind natürlich maximal gefrustet, setzen uns jetzt 7 bis 8 Stunden in den Scheiß-Bus und fahren nach Hause."Irgendwas Versöhnliches noch aus Duisburger Sicht, vielleicht? Tyler Lobinger, der zum 2:0 traf, und Keeper Klewin vertragen sich nach Spielende wieder. Von Breitenreiter und Hisch ist das nicht bekannt. "Wir stehen immer wieder auf. Wir haben in Düsseldorf richtig eins auf die Fresse bekommen [0:3 im Viertelfinale des Landespokals, Anm. d. Red.]. Kurze Zeit später so ein Kampfspiel zu gewinnen, ist gut", sagt Dietmar Hirsch.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom kompletten Sonntag am 14. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am kommenden Freitag mit dem 15. Spieltag: Hansa Rostock - TSV Havelse (live bei MagentaSport ab 18.30 Uhr). Das Topspiel steigt am Samstag: 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen (ab 13.30). Am Sonntag folgt das einzige echte Stadtderby in den deutschen Profiligen in dieser Saison: Viktoria Köln - Fortuna Köln (ab 13.15 Uhr).3. Liga | 14. Spieltag: MSV Duisburg - Hansa Rostock 2:0 | Pyros, Platzverweis, Trainerzoff: Duisburg gewinnt den Gift-Gipfel - "Der Schiedsrichter wollte kein Gelb geben und hat erst dann darauf reagiert, als die Bank aufgesprungen ist""Das ist an Dämlichkeit nicht zu überbieten!": Gerade als das Spiel begonnen hat, fangen die Rostocker Fans an zu zündeln. Einige Raketen fliegen auch in Richtung MSV-Fans und eine verpasst den Rostocker Jonas Dirkner nur knapp. MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger findet klare Worte. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Y3V6SlRYZFdhVW9hbHdNREo1dmUwSjJTekxMV1FzVlo2eGludjR2dTB3az0=Autsch! Rostocks Maximilian Krauß muss nach einer Platzwunde am Kopf getackert und getaped werden. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bTFGL0FId0RyTmlKMGFTVjlVbDA0ZHhuUFRUb3JNN3dCTHJEaG5TcVM5MD0=Am Ende sind sie wieder Freunde! Die Umarmung von Tyger Lobinger und Rostocks Keeper Philipp Klewin im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WTB1bGxNVTdHYVlSc0hTZ2RkOVJKQXNlUkhPck5MeGhpdGhaZDZxSnMwRT0=Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Die 1. Halbzeit war schon eng. Wir haben den Strafstoß als größte Möglichkeit. Die ein oder andere Chance haben wir vielleicht auch zugelassen. Dann gab es den Platzverweis. Das hat das Spiel schon verändert. Wir haben in der Halbzeit drauf hingewiesen, dass wir zuletzt das Spiel in Überzahl verloren haben [1:2 in Ingolstadt, Anm. d. Red.]. Dementsprechend ist es nicht so einfach. Rostock hat zwar einen weniger. Aber sie verteidigen gut. Sie haben große Spieler. Das war nicht selbstverständlich, dass wir so einen schönen Angriff haben, so eine schöne Flanke. Rasko [Bulic] ist in der Vergangenheit nicht der optimale Flankengeber gewesen und Kother nicht der optimale Verwender mit dem Kopf. Aber heute hat es gepasst. Was mich sehr gefreut hat, was ich im Kreis auch gesagt habe, ist, dass wir negative Dinge erfahren, aber dass wir zusammenhalten und immer wieder aufstehen. Tyger Lobinger ist heute das beste Beispiel. Er verschießt den Strafstoß, der uns mit Sicherheit das Spiel etwas vereinfacht hätte. Dann macht er aber das entscheidende Tor. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Das sind wir. Wir stehen immer wieder auf. Wir haben in Düsseldorf richtig eins auf die Fresse bekommen [0:3 im Viertelfinale des Landespokals, Anm. d. Red.]. Kurze Zeit später so ein Kampfspiel zu gewinnen, ist gut."...über den Platzverweis für Florian Bohnert: "Für mich ging es einfach darum, dass wir da einen Konter einleiten. Für mich sah es so aus, dass Josh [Bitter] sich mit seiner Geschwindigkeit und Dynamik den Ball in den Raum legt."...über die Streiterei mit André Breitenreiter: "Das ist mir völlig egal. Mir geht es da um meine Mannschaft. Ich habe gesehen, dass wir da einen Konter fahren können, dass Josh viel Wiese vor sich hat. Ich wusste nicht einmal, dass genau der Spieler vorher schon Gelb hatte. Das hab ich gar nicht gesehen. Das ist mir egal, was mein Kollege sagt. Ich bin für meine Mannschaft da. Andersrum wäre es genauso gewesen. Das ist nicht unbedingt Fordern. Das ist darauf hinweisen, dass er die Regeln so einhält, wie er es in den letzten Zweikämpfen auch gemacht hat. Wir haben auch eine Gelbe Karte bekommen. Für mich war es eine klare Gelbe Karte. Ich habe nicht direkt gefordert, sondern gesagt, dass das gelbwürdig ist. Für mich war es klar gelbwürdig. Das ist vielleicht dann auch ein Reflex und für mich nicht unsportlich."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bW9jbzZnbUdrZWZXaDRwa0I3cEhiNGFTUDk3SFp2RzhjQ2xlREg4dGpNND0=Philipp Klewin, Rostocker Torhüter, über 'Trash Talk' während des Spiels: "Ich versuche, so viel Energie wie es geht, reinzugeben. Ich habe gerade auch mit dem Coach der Duisburger gesprochen. Das ist immer alles sehr hitzig. Das brauchen wir, das macht den Fußball aus. Das macht unheimlich viel Spaß. Danach ist auch immer wieder alles gut. Das, was da für Worte fallen, lassen wir lieber alles auf dem Platz und bringen wir nicht nachhause zu den Kindern oder irgendwo anders hin."...über das Spiel: "In Regensburg [1:2] hatten wir eine ähnliche Situation, kurz vor der Halbzeit. Ich sage es den Jungs immer wieder: Wir kämpfen gerade gegen eine Menge Widerstände. Wir müssen uns da gemeinsam wieder rauskämpfen. Das sind immer diese Floskeln. Aber Fakt ist: Wir haben eine ultra-intakte Gruppe. Wir arbeiten sehr akribisch, sehr hart unter der Woche. Wir haben eine absolute Ergebniskrise. Die Auftritte sind nicht schlecht. Wenn man sich die Duisburger heute anschaut: Das ist der 1. Platz der Liga. Die bolzen in Überzahl die Bälle raus. Da ist auch Verunsicherung drin. Das hätte heute auch auf unsere Seite schlagen können. Wir sind natürlich maximal gefrustet, setzen uns jetzt 7-8 Stunden in den Scheiß-Bus und fahren nach Hause."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1pNbTZrWi85ZWFkc2IwZDBiZnhzM1F3MlFpUlNCd0hFOW1LZDI3c1FUTT0=André Breitenreiter, Trainer Rostock: "Auf jeden Fall sind die Ergebnisse nicht die, die die Leistung widerspiegeln. Wenn man das heute sieht - und ich hab mich in den letzten Wochen richtig zurückgenommen, weil das auch nicht nach Ausreden klingen soll - aber der Schiedsrichter hat das Spiel heute entschieden. Es ist keine Gelbrote Karte. Aus dem Nichts sind wir in Unterzahl. Das hat natürlich massiven Einfluss aufs Spiel genommen. Ich kann meinen Jungs heute überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die haben super gespielt. Ist klar, dass Duisburg hier zuhause Druck macht. Aber wir haben in der 2. Halbzeit in Unterzahl über lange Zeit die besseren Torchancen gehabt, die besseren Situationen und haben gut verteidigt. Dann haben sie effizient 1-2 Sachen genutzt und wir fahren mit leeren Händen nachhause. Das ist natürlich extrem bitter, weil die Jungs das auch heute eigentlich echt gut gemacht haben."...zum Platzverweis für Florian Bohnert: "Es ärgert mich immer, dass gewisse Dinge immer gegen uns laufen. Der Gegner spitzelt den Ball weg. Der Schiedsrichter wollte diese Karte gar nicht geben. Aber die ganze Bank ist aufgesprungen, hat gefordert und darauf hat er reagiert. Und das finde ich einfach schlimm, weil das nicht für Souveränität spricht. Und das will ich auch in der Deutlichkeit sagen: Der Schiedsrichter wollte kein Gelb geben und hat erst dann darauf reagiert, als die Bank aufgesprungen ist. Das ist für mich nicht sportlich. Für solche Werte stehe ich nicht. Das hat heute das Spiel mitentschieden."...ob es für Rostock erstmal um Erfolgserlebnisse statt des Aufstiegs geht: "Wir haben gute Leistungen gezeigt, uns aber überhaupt nicht in Form von Punkten belohnt. Die kriegen wir im Moment nicht auf unsere Seite. Heute auch nicht. Insofern haben wir diese große Ambition, die ausgesprochen wurde, sowieso beiseitegelegt, auch von Vereinsseite. Wir schauen von Spiel zu Spiel, wie man so schön sagt. Wir müssen sehen, dass wir Spiele gewinnen. Dass diese Key Moments, wie wir sie letzte Woche auf unserer Seite hatten, wieder mehr auf unsere Seite fallen. Und dann nehmen wir Freitag den nächsten Anlauf. Heute war die Leistung absolut okay. Die Jungs haben mit Herz gespielt, mit Mentalität. Sie haben gemeinsam verteidigt, sich auswärts in Unterzahl Torchancen erspielt. Aber der Ball wollte nicht rein. Und dann hast du irgendwann diesen Moment, wo du einen fängst. Deswegen sind wir heute der Verlierer und fahren traurig nachhause." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=anIzOUVmNW5BTS9CR2MvU0h5cDV6NWhPT1pBRUR3bDUxMjhHWWRHYnduMD0=Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender Rostock, vor dem Spiel über die Rostocker Länderspielpause "In erster Linie ist es immer noch ein Thema, dass man noch an Sachen arbeiten kann. Auch für André als Trainer, die Jungs noch besser kennenzulernen, noch ein bisschen intensiver zu arbeiten, vielleicht auch mal ohne den Druck, dass am Wochenende immer ein Punktspiel ist, auch wenn wir Landespokal hatten. Das wollen wir nicht unterschätzen. Aber man kann natürlich schon ein paar Sachen mehr probieren."...über die Zeit unter Neu-Trainer André Breitenreiter: "Wir haben schon das Gefühl, wenn wir alle Daten und Fakten zusammenpacken, dass wir uns insgesamt schon verbessert haben. Aber natürlich wird kein Trainer dieser Welt irgendwas gegen individuelle Fehler machen können. Da haben wir uns nicht zuletzt in Regensburg (1:2) mit einer Gelbroten Karte selbst bestraft. Und auch bei dem Heimspiel gegen Düsseldorf (1:1) mit dem Ausrutscher. Das kann man nicht trainieren. Das gehört leider dazu, dass wir nicht die Punkte geholt haben, wie wir sie holen wollten."...über die individuellen Fehler: "Das ist insgesamt sehr bitter, dass das auch wirklich explizit immer bestraft wird. Alleine das Spiel zuhause gegen Düsseldorf, da betreiben wir einen großen Aufwand, gehen 1:0 in Führung, um dann in der nächsten Minute auszurutschen. Das ist etwas, das wenig damit zu tun hat, dass man das planen kann oder das irgendeiner mit Absicht macht. Aber wir haben schon gemerkt, dass gerade auch die Fehler brutal intensiv bestraft wurden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TlVZSjdtbDFWeWNFeVFDOGppNS9WWVM1SUYzY2hUQ3Bjb25obVREMVZiVT0=Dominik Kother, Duisburger Torschütze zum 1:0, zu seinem Treffer: "Wir kombinieren uns auf der rechten Seite sehr gut durch. Dann flankt Rasko [Bulic] den butterweich rein. Ich muss mit in die Box laufen, weil Tyger sonst sehr allein in der Box ist. Dann bin ich da, wo der Ball hinkommen kann."...über den Platzverweis für Florian Bohnert: "Man sieht schon, dass er nicht zum Ball gehen will, sondern in Josh [Bitter] rein. Kann man geben. Er läuft im Endeffekt trotzdem mit Ball nach vorne. Er hat sich einfach auch ein bisschen dumm angestellt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MkpHeHpxL2dwZW9aWHc3MDQ1UkZNOUZmMDE0YVlORi8xTGFoV0ZORlcxbz0=1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden 2:1 - Wiesbadens Seitz erlebt in Saarbrücken eine späte 1. Niederlage als DrittligacoachArgirios Giannikis, Trainer 1. FC Saarbücken: "Das war ein sehr intensives Spiel und emotional. Wir leben Fußball. Wenn man sich dann mal ungerecht behandelt fühlt, kann man auch mal Emotionen zeigen. Endlich sind wir einmal daheim in Führung gegangen. Wir haben geduldig auf unsere Räume gewartet, brauchten aber viel Leidenschaft und Energie gegen ein Spitzenteam. Bei Calogero Rizzuto glaube ich nicht, dass die Verletzung etwas ernsthaftes ist."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=RVdVMDl4ZGJzRzkwTERFdkxuK1E3WlBMdFNPVUQzNElSajQ4R3dTRnAwUT0=Florian Pick, 1. FC Saarbrücken, trifft abgefälscht zu 2:1: "Ich freue mich, dass für mich auch mal so einer reingeht. Das war ein hitziges Spiel. Nur unsere Betreuer haben Rot bekommen, keiner der Spieler. Von daher passt das doch. Das war ein schwieriges Spiel. Ich muss durchschnaufen. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet gegen die formstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen aber dranbleiben Fußball zu spielen. Das sah nach der Pause nicht mehr so gut aus."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=d1V6OEUwMjBXNENzNjdkdHIvV0pZZnZkTFFqRU50OHh6WW5jckRrdS9XQT0=Markus Thiele, Sportvorstand 1. FC Saarbrücken, zur Vertragsverlängerung mit Trainer Argirios Giannikis in dieser Woche. In der Mitgliederversammlung ging es zudem um das Ziel "Top30 in Deutschland": "Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation in der Vorsaison übernommen. Nun hat der Umbruch im Sommer geschafft. Die Verlängerung war keine Frage. Die Top30 in Deutschland als Ziel sind für den Standort Saarbrücken machbar. Ob der Langzeitverletzten schauen wir uns im Winter auf dem Transfermarkt um und sind bereits in Gesprächen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bGhtRWUxTGtuY3RxUEVDRkl6TWkyM1Z3NnhsS1plb0dTUndlZFUrbkY4TT0=Kai Brünker, gesperrter Stürmer des 1. FC Saarbrücken, freut sich nach 127 Spielen für den FCS über die ambitionierten Ziele aus der Mitgliederversammlung: "Ich wurde in Saarbrücken mit offenen Armen empfangen und wir hatten eine sensationelle Reise vor 2 Jahren im DFB-Pokal. Man spürt hier diese Lieben von den Rängen. Hier geht Schritt für Schritt etwas voran - das erfordert Zeit, aber wir Spieler spüren das. Das geht hier in die richtige Richtung."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Vy92RUtBV2tYVkI5OTY2YllNWnFpc3kzd0lkY2F6QStTUmZLY3FHYWpTZz0=Jochen Seitz, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Das war eine unnötige Niederlage. Wir haben große Teile des Spiels bestimmt und Saarbrücken hinten reingedrückt. Wir haben nach 5 Minuten Lukas Schleimer 5 Meter vor dem Tor, der den Ball nicht trifft. Auch Marcus Müller schießt den Ball aus 5 Metern nicht rein. Solche Dinger muss man machen. Die Reaktion der Mannschaft war aber hervorragend. Wir müssen nach der 1. Niederlage mit mir direkt wieder aufstehen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cFA4MTNvcGxaZ2hMVEN2d1JxS0J2cjRJYm5xVUtHTzNZajJ3a2FtaEs5Zz0=Lukas Schleimer, SV Wehen Wiesbaden, trifft mit seinem 4. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1: "Wir haben fußballerisch das beste Spiel unter Jochen Seitz gemacht. Nach dem 1:1 müssen wir den Punkt aber auch nach Hause nehmen. Wir sind ruhig geblieben auch wenn es hitzig wurde. Wir müssen mehr den Abschluss suchen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=UkZRemIvQnora0ZGTEo4YTF2cE5wZkYrN2ZyZXFzREhLSnVpdGtiSllIcz0=VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 5:0 - Rekordniederlage in der 3. Liga als "Dämpfer": Debakel beim VfB Stuttgart II beendet die Ingolstädter Serie.Achim Beierlorzer, Trainer FC Ingolstadt: "Enttäuscht hat mich die Art und Weise, wie wir uns dann gehen lassen. Wir haben den Ball dem Gegner in die Füße gespielt. Es gilt aber nun darum, dass wir nicht alles mies reden. Aber ein Dämpfer war das schon. Die 1. Halbzeit war noch recht offen. Wir hatten Chancen auf die Führung. Auch nach der Pause war es eine richtig gute Phase zunächst. Wir waren lange voll im Spiel. Beim 0:2 beim Standard müssen wir das besser lösen. Wir müssen da präsenter sein. Wir haben unsere Schusschancen einfach nicht genutzt. Wir haben nicht aus der Distanz abgezogen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=TW1JM0J4SEVqK2FiRGZkWDIrNnpSRk5pY2FKdTB2TGhRTmlGVFRkeCtjbz0=Simon Lorenz, Kapitän FC Ingolstadt: "1. Halbzeit war es phasenweise noch ausgeglichen. Danach haben wir uns ergeben. Das darf uns nicht passieren. In den persönlichen Duellen war es zu wenig. Wir haben Stuttgart zu viel machen lassen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=RGVwejU3VUlRTEpySjdNVGhwYWZRTUt0amxjbkk2OWZIdHNCeEFLZ25SVT0=Harald Gärtner, Geschäftsführer FC Ingolstadt, in der Halbzeit über den Trainerwechsel und die Auswechslung von Leistungsträger Fredrik Carlsen (2 Tore, 3 Vorlagen in der Saison) vor der Pause: "Achim Beierlorzer hat die Erfahrung und weiß ganz genau, wann er als Trainer eingreifen muss. Er hatte 2 Woche nach dem Trainerwechsel für seine Ideen. Wir wollten aktiver nach vorn spielen. Das Risiko ist größer, die Intensität von uns aber auch. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und hatten nun ein gutes Momentum. Fredrik Carlsens Verletzung tut uns extrem weh. Er war richtig gut drauf und im Aufwind. Er wurde von Spiel zu Spiel stärker.. Wir haben aber einen Kader, der sehr flexibel gestaltet ist."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=NFU4K3MyYytnU2tiVUhjK3BxRjJIM1kvQkRnbVEyZ2U4V0piM1BzSEY4WT0=Harald Gärtner, Geschäftsführer FC Ingolstadt, zum vermeintlichen Handspiel von FCI-Akteur Linus Rosenlöcher auf der eigenen Torlinie: "Für mich ganz klar: Der Gegner köpft, was soll er machen? Soll er sich den Arm abschneiden? Wenn er den Elfmeter gibt, ist das so. Aus meiner Sicht kein Elfmeter. Linus Rosenlöcher nimmt die Hand nach innen. Für mich ist das keine Vergrößerung der Körperfläche."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=N2kwbStFU29NNTB3cEt0OVJ5RVBCQkVRM0xNa0hQLzIxRGZENnN6RVpkWT0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Im Ergebnis sieht das wie ein Spaziergang aus. Das war es natürlich nicht. Das war ein hochklassiges Drittligaspiel in der 1. Halbzeit. Der Knackpunkt war das 2:0. Danach haben wir uns in einen Rausch gespielt. Wir freuen uns über das Riesenergebnis. Bei uns reicht dann ein Ball und der Stürmer kann dann vorn seine Faxen machen. Ich freue mich, dass die Dinge ineinander greifen. So sieht der Fußball aus, wie ich ihn mir vorstelle. Das ist die 2. richtig gute Leistung hintereinander - das ist Saisonpremiere."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=T3VzeUZyR2diVU81WnByaCtjK3JiWDMzQy9kWHNPczJ3Zldwa2dPbUxnQT0=Jarzingo Malanga, VfB Stuttgart II, trifft zum 1:0 gegen den FC Ingolstadt. Er trifft im nächsten Spiel mit dem VfB II auf Waldhof Mannheimer - als gebürtiger Mannheimer: "Wir haben dem Gegner keine Luft gelassen. Bei meinem Führungstreffer heißt es: Augen zu und drauf. Wir sind nun gut oben mit dabei."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MUZKZG1ZdTV1WVhtL0ZCK3puUEtWOFoxUlNrcG5jMXM5WUJtRWVGTTNzdz0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 15. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.30 Uhr: Hansa Rostock - TSV HavelseSamstag, 28.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster - SV Verl, Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim II, SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II, 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - MSV DuisburgSonntag, 29.11.2026ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Meppenab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Jahn RegensburgGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 11. SpieltagMontag, 23.11.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395569