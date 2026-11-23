Antalya - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sieht im Scheitern der Klimakonferenz von Antalya keinen entscheidenden Rückschlag für den globalen Klimaschutz.



"Die gute Nachricht ist: Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen", sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". 'Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.'



Zwar könnten die Ölstaaten eine Klimakonferenz blockieren, die nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktioniere, so Schneider. "Aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien können sie damit nicht aufhalten. Denn auf der ganzen Welt merken die Leute gerade, dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas."





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