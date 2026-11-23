Berlin - Die Grünen im Bundestag wollen Hersteller von Billigmode stärker an den Folgekosten ihrer Produkte beteiligen. In einem Antrag, über den das Magazin Politico berichtet, fordern sie ein Textilgesetz mit einem sogenannten Bonus-Malus-System. Hersteller langlebiger, reparierbarer und recyclingfähiger Textilien sollen demnach geringere Beiträge zahlen, Produzenten kurzlebiger Massenware dagegen höhere. Das Geschäftsmodell Fast Fashion solle so "für Hersteller unattraktiv" werden, heißt es in dem Antrag.



Darin fordern die Grünen zudem verbindliche Ziele, um den Textilmüll zu reduzieren. Bis 2040 soll die Menge der Textilabfälle pro Kopf gegenüber 2026 um 30 Prozent sinken. Mindestens 70 Prozent der gesammelten Alttextilien sollen bis dahin wiederverwendet oder zu neuen Textilien recycelt werden. Davon sollen mindestens 25 Prozent innerhalb eines Radius von 1.500 Kilometern um den Sammelort verarbeitet werden.



Die federführende Grünen-Abgeordnete Julia Schneider wirft Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) vor, das bereits angekündigte Gesetz zur erweiterten Herstellerverantwortung nicht schnell genug voranzutreiben. Carsten Schneider habe viel versprochen, aber glänze mit Aufschieberitis, sagte sie Politico. Der Minister verschleppe das Gesetz ohne jede inhaltliche Begründung. Die Hersteller bräuchten klare Pflichten, Sammelstellen Planungssicherheit und Kommunen eine sichere Entlastung. Die Verzögerung sorge dafür, dass der deutsche Handel und seine Kunden weiter in Fast Fashion ertrinken.





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