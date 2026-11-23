Berlin - Das Bundesumweltministerium weitet das Förderprogramm "Stromspar-Check" deutlich aus. In den kommenden drei Jahren sollen mehr als 100.000 weitere einkommensschwache Haushalte kostenlos energetisch beraten und mit Zuschüssen unterstützt werden, berichtet die "Bild" (Montagsausgabe).



Neu im Programm ist ein Gutschein über 200 Euro für den Kauf einer energieeffizienten Waschmaschine. Bislang war ein vergleichbarer Zuschuss nur für Kühlschränke vorgesehen. Auch für andere "Weiße Ware" wie Gefrierschränke und Geschirrspüler soll es künftig einen Zuschuss geben. Darüber hinaus sollen programmierbare Thermostatventile künftig kostenlos ausgegeben werden. Ergänzt wird das Angebot durch Reparaturgutscheine, mit denen Haushalte defekte Geräte instand setzen lassen können, anstatt sie neu zu kaufen.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte der "Bild": "Haushalte mit niedrigem Einkommen sind besonders stark von schwankenden Energiepreisen betroffen. Jeder Euro, den sie für Energiekosten ausgeben müssen, fehlt ihnen an anderer Stelle." Er fügte hinzu, Klimaschutz dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen.



Für das Programm sind insgesamt 165 Millionen Euro veranschlagt. Die Finanzierung ist nach Ministeriumsangaben bis 2029 gesichert. Die Ausweitung des Programms startet 2027.



Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa begrüßte die Fortsetzung und Ausweitung des Programms. Steigende Energiekosten seien für Familien mit kleinem Einkommen ein Albtraum, sagte sie. Viele Betroffene hätten angesichts des bevorstehenden Winters Angst, in ihrer Wohnung frieren zu müssen. Sie freue sich sehr, dass ab 2027 deutlich mehr Haushalte kostenlos beraten werden könnten.



Auch die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, begrüßte die Initiative. Zugleich kritisierte sie, dass das Angebot bislang zu wenig bekannt sei. Aus ihrer Sicht müsse der Bund es dort bekannter machen, wo die Menschen ohnehin Rat suchten, etwa in Sozialberatungsstellen.



Engelmeier verwies zudem auf strukturelle Probleme beim Energieverbrauch. Eine schlecht gedämmte Wohnung treibe die Heizkosten hoch, ein alter Kühlschrank die Stromrechnung. Für ein sparsameres Gerät fehle vielen Menschen das Geld, über die Dämmung entschieden hingegen die Vermieter. Der Stromspar-Check könne zwar den Verbrauch senken, löse aber nicht die grundlegenden Probleme. Sie sagte: "Der Stromspar-Check kann hier den Verbrauch senken. Aber: Mit dieser Maßnahme doktert die Bundesregierung auch eher an den Symptomen herum und nicht an der Ursache. Wir brauchen schlichtweg bezahlbarere Energie."





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