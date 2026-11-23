Brüssel - Sozialdemokraten und Liberale im Europaparlament wollen die EVP enger an sich binden. Wie der "Spiegel" berichtet, verlangen sie eine feste Koalition, die verhindern soll, dass sich die Konservativen weiter auf rechte Mehrheiten stützen.



Hebel ist die anstehende Wahl der Parlamentspräsidentin. EVP-Chef Manfred Weber hat die Malteserin Roberta Metsola für eine dritte Amtszeit vorgesehen. Sie hat aber ausgeschlossen, sich mit den Stimmen der Rechtsextremen wählen zu lassen. Metsola braucht also die Unterstützung von Liberalen und Sozialdemokraten. Diese fordern für ihre Unterstützung einen Preis.



So soll in den kommenden Tagen ein Papier entstehen, auf das sich die drei Fraktionen festlegen. Vier Arbeitsgruppen befassen sich mit Rechtsstaatlichkeit, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit sowie Verteidigung und Außenpolitik. Vertreter aller drei Fraktionen sollen darin Inhalte konkret festzurren.



Der Knackpunkt ist eine Arbeitsgruppe zur künftigen Zusammenarbeit. Sozialdemokraten und Liberale wollen einen Koalitionsausschuss nach deutschem Vorbild, in dem die EVP klar ausschließen soll, weiterhin rechte Mehrheiten zu bilden. Genau diese Option will die Partei aber nicht aufgeben. Bis zum 18. Januar soll die Einigung stehen. Ob sie gelingt, ist offen.





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