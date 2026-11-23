Moskau - Westliche Geheimdienste gehen offenbar davon aus, dass Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen will. Die Bundeswehr soll bereits die Bundesregierung darüber unterrichtet haben, berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" nach eigenen Recherchen. Demnach wurden kürzlich einige Nato-Länder über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet.



Der Recherche zufolge gehen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), davon aus, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.



Der Satellit, der "Sputnik-S" heißt, soll fertig konstruiert, seit längerer Zeit im Großraum Moskau gelagert worden sein. Bereits im Oktober hatte der US-Militärgeheimdienst DIA eine Lageeinschätzung veröffentlicht: "Russland entwickelt einen Satelliten, der dazu bestimmt ist, eine Nuklearwaffe zu transportieren." Weiter heißt es, Moskau würde damit gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Dieser untersage, "Objekte, die Nuklearwaffen oder andere Arten von Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen." In den vergangenen Wochen sollen Bundeswehrexperten deutsche Regierungsvertreter über "Sputnik-S" informiert haben, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).



Die Stationierung einer Atomwaffe im All bedeutet vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Der Einsatz einer solchen Waffe könnte wohl nicht verhindert werden. Die Folgen einer atomaren Explosion im Weltraum wären nach Einschätzung von Experten schwerwiegend. Der Leiter des US-Space-Commands, Stephen Whiting, sagte vor Kurzem, dass "wahrscheinlich sofort innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen würde. Und in den nächsten Monaten werden dann die restlichen Satelliten nach und nach ausfallen."



Eine weitere Herausforderung würde der sehr starke elektromagnetische Impuls einer Atomexplosion im All darstellen, der wohl auch auf der Erde zum großflächigen Ausfall von technischen Systemen führen könnte.



Das Bundesverteidigungsministerium antwortete den drei Medien zufolge nicht auf konkrete Fragen zu den möglichen Moskauer Plänen und verwies auf die allgemeine Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht interner Beratungen.



Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage der Medien, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise "sämtliche unbegründeten Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück". Sie seien "Teil einer Propagandakampagne". Die russischen "Maßnahmen zur Erforschung und Nutzung des Weltraums" würden "im Einklang mit internationalen Verpflichtungen erfolgen" und "ausschließlich friedlichen Zwecken" dienen.





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