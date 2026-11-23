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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Autokonzern Volkswagen verlangt seinen Beschäftigten im Tarifstreit Einschnitte ab. Interne Papiere zeigen laut Handelsblatt, dass die VW-Vorstände auch im Krisenjahr auf Boni hoffen können. Entscheidend ist, was der Konzern als Erfolg seiner Führung wertet. Der Jahresbonus des VW-Vorstands hängt zu gleichen Teilen von der Marge und vom Netto-Cashflow ab. Bei der Marge, auch bekannt als operative Umsatzrendite, dürfte es dieses Jahr nach den bislang bekannten Regeln nichts zu verteilen geben. Anders sieht es beim Cashflow aus und hier wäre schon am unteren Ende der Konzernprognose eine Prämie möglich. VW geht auch nach seiner letzten Gewinnwarnung unverändert davon aus, einen Wert zwischen drei und sechs Milliarden Euro im Jahr 2026 zu erreichen. Der Schwellenwert für Bonuszahlungen, den der Konzern kürzlich festgelegt, aber noch nicht veröffentlicht hat, liegt bei zwei Milliarden Euro. So niedrig war die Einstiegshürde seit Einführung des Cashflows als Bonuskriterium 2024 noch nie. (Handelsblatt)

GALERIA KAUFHOF - Galeria hat die ersten Schließungen von Warenhäusern angekündigt. Für die Filialen Berlin Kurfürstendamm, Köln Hohe Straße und München Rotkreuzplatz laufen die Mietverträge im Frühjahr 2027 aus und werden nicht verlängert. "Mir ist bewusst, dass die Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen an diesen Standorten schwer ist", sagte Insolvenzverwalter Frank Kebekus. An den Standorten Berlin Kurfürstendamm und München Rotkreuzplatz haben die Immobilien neue Eigentümer und diese planten dort Projektentwicklungen ohne Galeria. Eine Einigung über eine Fortführung sei daher nicht zustande gekommen. Die Filiale Köln Hohe Straße sei für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß, hieß es weiter. (Handelsblatt)

EVN - Die österreichische EVN (Energieversorgung Niederösterreich) will das operative Ergebnis bis 2030 um ein Drittel steigern. Der Vorstand strebt ausgehend von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 909 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) für 2029/30 ein EBITDA von rund 1,2 Milliarden Euro an. Das angepeilte Ergebniswachstum ist laut Alexandra Wittmann, der Finanzchefin von EVN, realistisch: "Ein Anstieg des EBITDA um rund 300 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren bedeutet annualisiert ein Wachstum von im Schnitt 8%. Das ist sehr solide und keinesfalls utopisch." (Börsen-Zeitung)

FORD - Der Ford-Europachef warnt vor den Folgen der neuen EU-Industriepolitik. Europäische Hersteller sollten viel mehr gegen die gemeinsame Konkurrenz besonders aus China gestärkt werden. Auf die Frage, ob die Produktion in Deutschland zu teuer sei, sagte Jim Baumbick: "Die Kosten in Deutschland sind sicherlich höher. Ein Produkt einfach an einem anderen Standort zu fertigen, verbessert das Geschäft nicht. Die Verlagerung verursacht zunächst einmal Kosten, ohne dem Unternehmen einen Vorteil zu bringen." (Handelsblatt)

NSCALE - Nscale hat Neueinstellungen verlangsamt und Ausgaben gekürzt, um seine Betriebsabläufe im Vorfeld des geplanten Börsengangs im Wert von 35 Milliarden US-Dollar zu straffen und zu professionalisieren. Justin Osofsky, Chief Operating Officer des britischen Rechenzentrumsbetreibers, habe den Mitarbeitern diesen Monat in einer E-Mail erklärt, dass man Neueinstellungen für die nächsten Monate aussetze - mit "Ausnahme kritischer Positionen", sagten zwei mit der Sache vertraute Personen der Financial Times. (Financial Times)

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November 23, 2026 00:46 ET (05:46 GMT)

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