National Grid will 585 Kilometer Stromleitungen effizienter nutzen - EVN-Tochter plant über 118 Sensoren und setzt auf Drohnen

Anzeige / Werbung

Europas Stromnetze müssen immer größere Mengen erneuerbarer Energie aufnehmen. Gleichzeitig dauert der Bau neuer Leitungen häufig viele Jahre. Deshalb rücken Technologien in den Mittelpunkt, mit denen bestehende Netze besser ausgelastet werden können. Der britische Netzbetreiber National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01) hat im April 2026 angekündigt, die Übertragungskapazität auf weiteren 585 Kilometern seines Stromnetzes mithilfe intelligenter Messtechnik besser auszuschöpfen. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt über ihre Tochtergesellschaft Netz Niederösterreich einen vergleichbaren Ansatz. Dort sollen Sensoren, Wetterdaten und digitale Berechnungsverfahren helfen, mehr Strom über bestehende Hochspannungsleitungen zu transportieren.

National Grid erwartet Einsparpotenzial von bis zu 50 Millionen Pfund

Ende April 2026 kündigte National Grid eine deutliche Ausweitung des sogenannten Dynamic Line Rating an. Auf wichtigen Stromübertragungsstrecken in England und Wales sollen zusätzliche Systeme installiert werden, um bislang ungenutzte Leitungskapazitäten besser verfügbar zu machen.

Nach Angaben des Unternehmens könnten die neuen Installationen auf 585 Kilometern Stromleitungen dazu beitragen, Netzengpasskosten um bis zu 50 Millionen britische Pfund zu reduzieren. Bereits in den vergangenen fünf Jahren habe die Technologie Einsparungen von rund 21 Millionen Pfund ermöglicht. Hinter dem Verfahren steht ein physikalischer Zusammenhang: Die Belastbarkeit einer Freileitung hängt unter anderem von ihrer Temperatur ab. Wind und niedrige Außentemperaturen kühlen die Leiterseile. Unter günstigen Bedingungen kann dadurch mehr Strom transportiert werden, als konservative Standardwerte vorsehen. Dynamic Line Rating berücksichtigt diese Veränderungen. Statt die zulässige Strombelastung ausschließlich anhand fester Annahmen zu bestimmen, werden aktuelle Umgebungsbedingungen in die Berechnung einbezogen.

EVN-Tochter setzt auf mehr als 118 Sensoren

Auch Netz Niederösterreich arbeitet daran, zusätzliche Kapazitäten bestehender Leitungen zu erschließen. Die EVN-Tochter berichtete bereits im August 2024 über die Einführung eines Thermal-Rating-Systems für ihr 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz. Den Ausgangspunkt bildete ein Projekt zwischen den Orten Kettlasbrunn und Gaweinstal in Niederösterreich. Dort wurden erste Sensoren mithilfe einer Drohne direkt an den Stromleitungen montiert. Anschließend kündigte das Unternehmen einen breiteren Ausbau mit mehr als 118 Sensoren und 35 Wetterstationen in Niederösterreich an.

Die Sensoren erfassen Informationen über den Zustand der Leitungen. Zusammen mit Wetterdaten lässt sich daraus ableiten, welche Strombelastung unter den jeweiligen Bedingungen technisch möglich ist. Besonders interessant ist die Technologie für Regionen mit einem hohen Anteil an Windkraft. Wenn der Wind stärker weht, steigt häufig nicht nur die Stromerzeugung. Gleichzeitig werden die Freileitungen stärker gekühlt und können unter geeigneten Bedingungen zusätzliche Leistung übertragen. Die Netz Niederösterreich ist der erste österreichische Verteilernetzbetreiber, der ein solches Thermal-Rating-Betriebssystem im 110-Kilovolt-Bereich implementiert hat.

Drohnen und digitale Modelle erweitern die Möglichkeiten

Neben der Messtechnik gewinnt auch die automatisierte Auswertung von Netzdaten an Bedeutung. Eine im Oktober 2025 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit unter Beteiligung von Fachleuten der Netz Niederösterreich und der Technischen Universität Graz beschäftigte sich mit der Prognose von Leiterseiltemperaturen. Untersucht wurde, wie sich die Temperatur von Hochspannungsleitungen unter wechselnden Bedingungen vorhersagen lässt. Solche Modelle können die Grundlage dafür schaffen, die verfügbare Leitungskapazität nicht nur anhand aktueller Messwerte, sondern auch vorausschauend zu bestimmen. Ein weiterer Ansatz betrifft die Inspektion der Netzinfrastruktur. Im Mai 2026 berichtete der Drohnentechnologieanbieter Airpelago über einen dreitägigen Praxistest mit Austrian Power Grid und Netz Niederösterreich. Dabei wurden rund 15 Kilometer Niederspannungsleitungen mithilfe von Drohnen erfasst. Zum Einsatz kamen unter anderem Bild- und Wärmebilddaten.

Die beiden Anwendungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Während Thermal Rating die zulässige Strombelastung ermittelt, können Drohneninspektionen helfen, den Zustand der Infrastruktur zu dokumentieren und mögliche Auffälligkeiten zu erkennen.

Optimierung der Investitionen dank intelligenter Netze

Für Netzbetreiber ist die wirtschaftliche Bedeutung solcher Technologien erheblich. Neue Leitungen erfordern aufwendige Genehmigungsverfahren, hohe Investitionen und lange Bauzeiten. Werden bestehende Anlagen unter sicheren Bedingungen besser ausgelastet, kann dies den kurzfristigen Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten teilweise reduzieren, wodurch der unmittelbare Investitionsbedarf abgemildert wird. Somit ist Dynamic Line Rating ein innovativer Ansatz zur Optimierung von Ressourcen, ersetzt allerdings den Netzausbau nicht vollständig.

EVN verbindet Netzausbau mit effizienterer Nutzung vorhandener Infrastruktur

Die Beispiele von National Grid und EVN zeigen, dass die bessere Nutzung bestehender Stromleitungen international an Bedeutung gewinnt. Während National Grid den Ausbau seiner Dynamic-Line-Rating-Systeme mit konkreten Einsparpotenzialen verbindet, setzt Netz Niederösterreich auf die Kombination aus Leitungssensoren, Wetterstationen und digitalen Berechnungsverfahren. Für die EVN ergänzt dieser Ansatz die Investitionen in die Netzinfrastruktur. Mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien steigen die Anforderungen an die Aufnahme und Verteilung schwankender Strommengen. Technologien wie Thermal Rating könnten helfen, vorhandene Kapazitäten flexibler einzusetzen und zusätzliche Netzverstärkungen gezielter zu planen.

Ob daraus langfristig messbare Kostenvorteile entstehen, hängt von den praktischen Ergebnissen, den Betriebsbedingungen und der weiteren technischen Umsetzung ab. Die bisherigen Aktivitäten zeigen, dass die EVN AG (ISIN: AT0000741053) nicht ausschließlich auf neue Leitungen setzt, sondern auch die Leistungsfähigkeit ihrer bestehenden Infrastruktur weiterentwickelt.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:



National Grid - Rollout new technology to expand the capacity of existing power lines, 30.04.2026

https://www.nationalgrid.com/national-grid-rollout-new-technology-expand-capacity-existing-power-lines

Netz Niederösterreich - "Wetterfühlige Leitungen" für mehr Ökostrom im Netz, 30.08.2024

https://netz-noe.at/unternehmen/presse/presseuebersicht/thermal-rating

Netz Niederösterreich - Netzentwicklungsplan, Angaben zum Thermal Rating und zur Sensorinstallation

https://www.netz-noe.at/CMSPages/GetFile.aspx?guid=6f2df492-b39c-49f4-94b4-2e93c4fa306b

Springer / e&i - Forecasting transient conductor temperatures for dynamic thermal rating of high-voltage overhead lines, 20.10.2025

https://link.springer.com/article/10.1007/s00502-025-01373-7

Airpelago - Exploring the Future of Grid Inspection with APG and Netz NÖ, 18.05.2026

https://www.airpelago.com/news/exploring-the-future-of-grid-inspection-with-apg-and-netz-no

International Energy Agency - The State of Energy Innovation 2026, Kapitel zu Dynamic Line Rating

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d24ccc77-ef68-491c-848d-b9c0ec0c484b/TheStateofEnergyInnovation2026.pdf

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit EVN existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der EVN AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von EVN können?sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von EVN einsehen:? https://www.evn.at/home/investor-relations

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung EVN vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht?verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an?e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research

The post National Grid will 585 Kilometer Stromleitungen effizienter nutzen - EVN-Tochter plant über 118 Sensoren und setzt auf Drohnen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000741053,GB00BDR05C01