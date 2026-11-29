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Mehr Windstrom erzeugen, ohne dafür immer neue Windparkflächen erschließen zu müssen: Für Europas Energieversorger rückt die Modernisierung bestehender Anlagen immer stärker in den Fokus. Der deutsche Energiekonzern RWE AG (ISIN: DE0007037129) will die Leistung eines Windparks in Niedersachsen durch den Austausch älterer Windräder nahezu vervierfachen. In Österreich zeigt die EVN AG (ISIN: AT0000741053), welches Potenzial in dieser Strategie steckt. Nach der Modernisierung ihres Windparks Ebenfurth erzeugen dort drei neue Anlagen künftig sechsmal so viel Strom wie ihre Vorgänger. Das sogenannte Repowering ist damit ein wichtiger Baustein beim weiteren Ausbau erneuerbarer Energien.

RWE will Leistung von 5,4 auf 21 Megawatt steigern

Im Juli 2026 kündigte RWE die Modernisierung des Windparks Rethen-Vordorf im niedersächsischen Landkreis Gifhorn an. Drei bestehende Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,4 Megawatt sollen durch drei moderne Anlagen mit zusammen 21 Megawatt ersetzt werden. Die installierte Leistung würde sich dadurch nahezu vervierfachen, ohne dass die Anzahl der Windräder steigt. Nach Unternehmensangaben soll der modernisierte Windpark künftig Strom für rund 17.000 Haushalte erzeugen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027 vorgesehen. Für das Vorhaben hatte RWE zuvor einen Zuschlag in einer Ausschreibung der deutschen Bundesnetzagentur erhalten. Im September meldete der Konzern einen weiteren Ausschreibungserfolg für das Repowering-Projekt Seedorf. Dort sollen fünf ältere Anlagen mit insgesamt neun Megawatt durch fünf neue Windräder mit zusammen 35 Megawatt ersetzt werden. Die geplante Inbetriebnahme steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung.

Beide Projekte verdeutlichen, wie stark sich die technische Leistungsfähigkeit von Windkraftanlagen innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelt hat.

EVN produziert in Ebenfurth sechsmal so viel Ökostrom

Auch die EVN setzt bei ihrem Windkraftausbau auf die Modernisierung bestehender Standorte. Ein Beispiel ist der Windpark Ebenfurth in Niederösterreich. Dort wurden drei mehr als 20 Jahre alte Windkraftanlagen abgebaut und durch drei moderne Anlagen ersetzt. Die neuen Windräder wurden im Mai 2026 in Betrieb genommen. Nach Unternehmensangaben erzeugt der Windpark dank der leistungssteigernden Neuerrichtung nunmehr sechsmal so viel Ökostrom wie zuvor. Die drei Anlagen verfügen zusammen über eine installierte Leistung von 12,6 Megawatt. Nach Angaben der EVN liegt die erwartete Jahreserzeugung bei rund 31,5 Gigawattstunden. Damit lässt sich der Strombedarf von etwa 9.000 Haushalten decken.

Das Beispiel zeigt einen wesentlichen Vorteil des Repowerings: Bestehende Windkraftstandorte können deutlich produktiver werden, ohne dass dafür zusätzliche Windräder erforderlich sind.

Prellenkirchen zeigt das Potenzial größerer Projekte

Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Windpark Prellenkirchen. Dort ersetzte die EVN acht ältere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt durch sieben neue Windräder mit zusammen 47,6 Megawatt. Die Modernisierung wurde Ende 2025 abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens hat sich die mögliche Stromerzeugung dadurch mehr als vervierfacht. Gleichzeitig sank die Zahl der Anlagen. Auch am Standort Großsierning verfolgt die EVN diesen Ansatz. Dort sollen neun ältere Windräder durch fünf moderne ersetzt werden. Die erwartete Stromerzeugung soll dennoch auf etwa das Zweieinhalbfache steigen. Für Energieversorger kann Repowering mehrere Vorteile verbinden. Moderne Windräder optimieren etablierte, windreiche Standorte durch größere Rotoren und leistungsfähigere Generatoren besser aus. Ein wesentlicher Vorteil ist die bereits bestehende Netzanbindung, die genutzt werden kann. Eines gilt jedoch auch für Repowering-Projekte: Sie müssen die entsprechenden Genehmigungsverfahren durchlaufen.

EVN will Windkraftleistung bis 2030 auf 770 Megawatt steigern

Die Modernisierung bestehender Anlagen ist Teil einer umfassenderen Ausbauplanung. Die EVN hatte im September 2026 eine installierte Windkraftleistung von rund 570 Megawatt genannt. Bis 2030 soll diese auf 770 Megawatt steigen. Damit geht es nicht ausschließlich um Repowering. Auch neue Windparks gehören zur Strategie. Im Oktober 2026 meldete die EVN beispielsweise den Baubeginn für vier neue Windkraftanlagen in Großkrut und Poysdorf. Das Gemeinschaftsprojekt mit Partnern soll eine Gesamtleistung von 28 Megawatt erreichen. Für die EVN ist die Kombination aus neuen Standorten und Modernisierung bestehender Anlagen wichtig, um ihre Erzeugungskapazitäten schrittweise auszubauen. Wie stark die zusätzlichen Anlagen zum wirtschaftlichen Ergebnis beitragen, hängt unter anderem von Windverhältnissen, Strompreisen und Investitionskosten ab.

Weniger Windräder, mehr Leistung

Die Beispiele von RWE und EVN zeigen, dass Repowering für große wie für regionale Energieversorger eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Während RWE weitere Modernisierungsprojekte in Deutschland vorbereitet, kann die EVN bereits auf abgeschlossene Vorhaben mit erheblichen Leistungs- und Erzeugungssteigerungen verweisen. Die wirtschaftliche Bedeutung reicht dabei über die reine Anzahl der Windräder hinaus. Entscheidend ist, wie viel Strom ein Standort langfristig erzeugen kann und zu welchen Kosten dies gelingt. Mit den Projekten in Ebenfurth, Prellenkirchen und Großsierning zeigt die EVN AG (ISIN: AT0000741053), dass der Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur durch die Erschließung neuer Standorte erfolgen muss. Auch die gezielte Modernisierung bestehender Windparks kann dazu beitragen, die Stromerzeugung deutlich zu steigern.

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Quellen:



RWE - RWE to modernise wind farm in Lower Saxony, 15.07.2026

https://www.rwe.com/en/press/rwe-renewables-europe-australia/2026-07-15-rwe-to-modernise-wind-farm-in-lower-saxony/

RWE - Auktionserfolg für RWE: 119 Megawatt Onshore-Windenergie für NRW und Niedersachsen, 18.09.2026

https://www.rwe.com/investor-relations/finanzkalender-und-veroeffentlichungen/news-und-ad-hoc-mitteilungen/news/news-2026-09-18_a/

EVN - 6 Mal so viel Ökostrom, 13.09.2026

https://www.evn.at/home/presse/6-mal-so-viel-okostrom

EVN - Starker Windkraft- und PV-Ausbau, 12.01.2026

https://www.evn.at/home/presse/starker-windkraft-und-pv-ausbau

EVN - Planmäßige Fortschritte im Windkraftausbau der EVN, 28.04.2026

https://www.evn.at/home/investor-relations/news/ir-mitteilungen/planma-ige-fortschritte-im-windkraftausbau-der-evn

EVN Naturkraft - Aktuelle Projekte

https://evn-naturkraft.at/Aktuelles/aktuelle-Projekte

EVN - Repowering des EVN Windparks Großsierning startet, 16.12.2025

https://www.evn.at/home/presse/repowering-des-evn-windparks-gro-sierning-startet

EVN - Vier gewinnt: Bau für vier neue Windräder hat begonnen, 07.10.2026

https://www.evn.at/home/presse/vier-gewinnt-bau-fur-vier-neue-windrader

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