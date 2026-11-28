Anzeige / Werbung

Die Elektrifizierung verändert Europas Energieversorgung grundlegend. Elektroautos, Wärmepumpen und neue industrielle Anwendungen erhöhen die Anforderungen an die Stromnetze, während gleichzeitig immer mehr Wind- und Solaranlagen angeschlossen werden. Wie stark sich dadurch die Aufgaben der Netzbetreiber verändern, zeigt ein neuer Auftrag für die Siemens AG (ISIN: DE0007236101) in Österreich. Der Technologiekonzern soll das Stromnetz in Kärnten mit einer digitalen Plattform auf die steigende Komplexität vorbereiten. Auch die E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999) investiert Milliardenbeträge in den Umbau ihrer Energieinfrastruktur. Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) ist diese Entwicklung längst Teil der eigenen Investitionsstrategie. Allein ihre Netztochter Netz Niederösterreich sieht für das Geschäftsjahr 2025/26 Investitionen von rund 520 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze vor.

Siemens erhält sechsjährigen Auftrag in Österreich

Am 9. November 2026 gab Siemens bekannt, einen sechsjährigen Softwarevertrag mit der Kärnten Netz GmbH abgeschlossen zu haben. Der österreichische Verteilnetzbetreiber wird künftig die Plattform Gridscale X einsetzen, um sein Stromnetz umfassender digital abzubilden und zu steuern. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Erstellung eines digitalen Netzmodells, das auch die Niederspannungsebene berücksichtigt. Dadurch sollen mögliche Netzengpässe früher erkannt und verfügbare Kapazitäten besser genutzt werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Software, flexible Stromverbraucher und dezentrale Energieanlagen stärker in die Netzsteuerung einzubeziehen. Hintergrund ist die zunehmende Elektrifizierung. Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen schaffen zusätzliche Stromnachfrage, während Photovoltaikanlagen immer größere Mengen Strom dezentral einspeisen. Die Belastung der Netze verändert sich dadurch nicht nur in ihrer Höhe, sondern auch im zeitlichen Verlauf.

Der Siemens-Auftrag zeigt, dass der Ausbau der Strominfrastruktur inzwischen weit über den Bau neuer Leitungen hinausgeht. Digitale Steuerung und die bessere Abstimmung von Stromerzeugung und Verbrauch werden zunehmend zu eigenständigen Investitionsfeldern.

E.ON plant Investitionen von rund 48 Milliarden Euro

Auch große europäische Energieversorger richten ihre Geschäftsmodelle auf diese Entwicklung aus. E.ON plant nach eigenen Angaben Investitionen von rund 48 Milliarden Euro bis 2030. Davon sollen etwa 40 Milliarden Euro in die Energienetze fließen. Weitere fünf Milliarden Euro sind für dezentrale Energieinfrastrukturlösungen vorgesehen. Die Investitionsplanung verdeutlicht, welche wirtschaftliche Bedeutung die Elektrifizierung für Netzbetreiber gewonnen hat. Denn die Umstellung von Verkehr, Gebäudewärme und industriellen Prozessen auf strombasierte Technologien erfordert zusätzliche Netzanschlüsse und höhere Übertragungskapazitäten.

Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten, Stromverbrauch zeitlich zu steuern. Elektrofahrzeuge müssen beispielsweise nicht immer unmittelbar nach dem Abstellen geladen werden. Auch Wärmepumpen können unter geeigneten technischen Bedingungen einen Teil ihres Strombezugs zeitlich verlagern. Diese Flexibilität kann helfen, Verbrauchsspitzen zu begrenzen und vorhandene Infrastruktur effizienter zu nutzen. Sie ersetzt allerdings den notwendigen Ausbau der Netze nicht vollständig.

EVN investiert im Geschäftsjahr 2025/26 rund 500 Millionen Euro in die Netzinfrastruktur

In Niederösterreich sind die Veränderungen bereits deutlich spürbar. Die EVN-Tochter Netz Niederösterreich muss einerseits immer größere Mengen erneuerbarer Energie aufnehmen und andererseits zusätzliche Stromverbraucher versorgen. Im August 2026 erklärte die EVN, dass ihre Netzgesellschaft im Geschäftsjahr 2025/26 rund 500 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Stromnetze investiert. Die Maßnahmen sind Teil eines konzernweiten Investitionsprogramms von jährlich rund einer Milliarde Euro bis 2030.

Die Größenordnung des Infrastrukturumbaus zeigt sich auch an den konkreten Ausbauzielen. Nach Angaben der EVN sollen bis 2034 rund 55 Umspannwerke neu errichtet oder ersetzt werden. Hinzu kommen jährlich etwa 700 neue Trafostationen und rund 1.000 Kilometer Mittel- und Niederspannungskabel. Das Ziel ist die Erweiterung der Netzkapazität in Niederösterreich. Diese soll von rund 3.000 Megawatt im Jahr 2023 auf etwa 6.000 Megawatt bis 2030 steigen.

Für die EVN ist die Netzinfrastruktur damit nicht nur eine Voraussetzung für den Ausbau erneuerbarer Energien. Sie bildet zugleich die technische Grundlage für neue Anwendungen in Verkehr, Wärmeversorgung und Industrie.

Elektrifizierung verändert die Investitionsperspektiven der EVN

Die Entwicklungen bei Siemens, E.ON und EVN zeigen unterschiedliche Seiten derselben Transformation. Siemens liefert digitale Technologien für die Netzsteuerung. E.ON investiert Milliarden in die europäische Energieinfrastruktur. Die EVN setzt in Niederösterreich auf einen umfassenden Ausbau ihrer Stromnetze und schafft damit die Grundlage für ihre Aktivitäten in Elektromobilität und Wärmeversorgung.

Für Anleger ist vor allem die langfristige Bedeutung dieser Investitionen relevant. Eine stärkere Elektrifizierung kann den Bedarf an Netzkapazitäten, Ladeinfrastruktur und energienahen Dienstleistungen erhöhen. Daraus ergeben sich mögliche Wachstumsperspektiven, allerdings auch erhebliche Anforderungen an Finanzierung und Kapitalbindung. Wie sich die Investitionen auf die künftigen Ergebnisse auswirken, hängt unter anderem von regulatorischen Rahmenbedingungen, der tatsächlichen Nachfrage und der Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte ab.

Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) positioniert sich mit ihrem Investitionsprogramm in einem Energiemarkt, in dem nicht mehr allein die Erzeugung von Strom entscheidend ist. Zunehmend kommt es darauf an, unterschiedliche Energieanwendungen zuverlässig miteinander zu verbinden und die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:



Siemens - Siemens wins contract to digitize and increase grid capacity for Austria's Kärnten Netz GmbH, 09.11.2026

https://press.siemens.com/global/ie/node/7491

Siemens - Industrial leaders ready to invest in flexible, electrified operations, Siemens study finds, 10.03.2026

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/industrial-leaders-ready-invest-flexible-electrified-operations-siemens-study-finds

E.ON - Sustainability Factbook 2025, veröffentlicht 2026

https://annualreport.eon.com/content/dam/eon-annualreport/documents/en/EON%20Sustainability%20Factbook%202025.pdf

EVN - EVN investiert in die Zukunft, 25.08.2026

https://www.evn.at/home/presse/evn-investiert-in-die-zukunft

EVN - Unternehmenspräsentation Oktober 2026

https://www.evn.at/getmedia/1bd0da82-5397-4579-b554-f5c5ec387fc7/Company-presentation_October-2026_1.pdf

EVN - Erneuter Boost bei Ladeinfrastruktur-Ausbau, 01.01.2026

https://www.evn.at/home/presse/erneuter-boost-bei-ladeinfrastruktur-ausbau

EVN - Donauwärmepumpe Korneuburg, 07.06.2025

https://www.evn.at/home/presse/donauwarmepumpe-korneuburg

EVN - Zwei neue Fernwärmespeicher, 05.07.2026

https://www.evn.at/home/presse/zwei-neue-fernwarmespeicher

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit EVN existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der EVN AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von EVN können?sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von EVN einsehen:? https://www.evn.at/home/investor-relations

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung EVN vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht?verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an?e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research

The post Digitalisierung und Stromnetzausbau - Siemens, EVN und E.ON bringen die Transformation voran appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000741053,DE000ENAG999,DE0007236101