NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung ? mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2026 / 09:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:00 / ET





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ISIN: US84615Q1031





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