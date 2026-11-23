Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant soll ein Auge auf das US-Unternehmen Ashland geworfen haben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntagabend mit Verweis auf Insider. Demnach verhandle Clariant zusammen mit dem Private-Equity-Investor CD&R über den Kauf des Konzerns. Die Gespräche könnten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut den Angaben über einen Marktwert ...

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