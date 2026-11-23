NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag in Mailand mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe dort seine Strategie und diverse Wachstumsinitiativen vorgestellt, mit denen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 auf mehr als eine Milliarde Euro steigen solle, schrieb Annick Maas am Sonntag./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:34 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005470306

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