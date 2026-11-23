NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag in Mailand mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ticketvermarkter und Veranstalter habe dort einen ehrgeizigen, aber machbaren Weg hin zu einem Jahresumsatz von über 4,5 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von mehr als einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2030 vorgestellt, schrieb Lara Simpson am Sonntag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT





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