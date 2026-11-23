Zürich - Der Euro hat in der Nacht auf Montag etwas zugelegt. So hat sich das Währungspaar EUR/USD mit 1,0996 wieder etwa der Marke bei 1,10 angenähert. Vor dem Wochenende lag der Kurs noch bei 1,0970. Gegenüber dem Franken hat der Euro auf 0,9225 von 0,9201 angezogen. Der US-Dollar zeigt sich gegenüber dem Franken bei 0,8389 relativ stabil und hält sich damit weiter unter der Grenze von 0,84, die er in der Vorwoche erstmals seit langer Zeit wieder ...

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