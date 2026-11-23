Die Evotec-Aktie bleibt fest im Griff der Bären. Allein in der abgelaufenen Woche verlor der Titel -15,51% und schloss bei 2,50 €. Trotz des intakten Abwärtstrends senden die technischen Indikatoren erste Erholungssignale. Reicht das für eine nachhaltige Trendwende? Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie ist unter die langjährige Unterstützungszone bei etwa 4,25 bis 4,90 € gefallen. Damit hat sich dieser Bereich in einen bedeutenden Widerstand ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.