Die Evotec-Aktie bleibt fest im Griff der Bären. Allein in der abgelaufenen Woche verlor der Titel -15,51% und schloss bei 2,50 €. Trotz des intakten Abwärtstrends senden die technischen Indikatoren erste Erholungssignale. Reicht das für eine nachhaltige Trendwende? Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie ist unter die langjährige Unterstützungszone bei etwa 4,25 bis 4,90 € gefallen. Damit hat sich dieser Bereich in einen bedeutenden Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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