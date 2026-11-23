Die SpaceX-Aktie ist am Freitag um -7,69% gefallen und bei 127,79 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit testet der Kurs exakt das 0,618er Fibonacci-Retracement des primären Elliott-Wellen-Szenarios. Entscheidet sich hier bereits die weitere Richtung oder droht der Aktie ein Rückfall bis an das bisherige Tief? Chartanalyse zur SpaceX-Aktie Die SpaceX-Aktie ist nach dem Zwischenhoch bei rund 174,00 US-Dollar erneut unter Druck geraten. Zuletzt scheiterte ...

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