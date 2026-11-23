Washington arbeitet an einem dauerhaften Verbot chinesischer Autos. Für BYD, Xiaomi und Geely könnte der US-Markt langfristig verloren sein. Mercedes hofft dagegen auf eine Sonderregelung. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte die nächste Eskalationsstufe erreichen. Republikaner und Demokraten stehen laut Bloomberg kurz vor einer Einigung über ein Gesetz, das chinesische Autobauer dauerhaft vom amerikanischen Markt ausschließen könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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