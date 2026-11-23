FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Bayer reagieren die Anleger am Montag vorbörslich mit deutlichen Kursgewinnen auf einen weiteren Fortschritt zur Beilegung der US?Rechtsstreitigkeiten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 6,6 Prozent höher zu 56,88 Euro gehandelt. Damit nähern sie sich wieder ihrem jüngsten Hoch seit 2023, das bei 57,84 Euro liegt.

Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden.

Die Genehmigung betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, hieß es in einem ersten Kommentar des Jefferies-Experten Michael Leuchten. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Haftung erheblich./tih/zb

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