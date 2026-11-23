EQS-News: JNJ International Co. LTD / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

JNJ INTERNATIONAL CO., LTD. stellt auf der Automechanika Shanghai aus und strebt den Ausbau seines Großhandelsvertriebsnetzes im Ausland an



23.11.2026 / 08:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Unternehmen liefert Ersatzteile für koreanische, japanische, chinesische sowie europäische Fahrzeuge; außerdem stellt es sein rund um die Uhr verfügbares Bestellsystem und sein Logistikzentrum in Südkorea vor. SEOUL, Südkorea, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- JNJ INTERNATIONAL CO., LTD., ein Spezialist für den Vertrieb von Automobilteilen, wird an der Automechanika Shanghai 2026 teilnehmen, die im Dezember in China stattfindet, um ausländische Großhandelskunden zu finden. Das Unternehmen plant die Einführung eines Liefersystems, das es Käufern ermöglicht, Teile für verschiedene Fahrzeugmarken aus einer einzigen Quelle zu beziehen, und will die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit mit großen lokalen Großhändlern erörtern. Die Automechanika Shanghai findet vom 2. bis 5. Dezember im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai, China, statt. Im Rahmen der Ausstellung wird JNJ INTERNATIONAL seine wichtigsten Produktkategorien vorstellen, die von ausländischen Käufern benötigten Fahrzeugmodelle und Teile ermitteln sowie Möglichkeiten der lokalen Belieferung erörtern. Das Unternehmen wird auf der Messe vor allem betonen, dass Teile für eine breite Fahrzeugpalette von einem einzigen Lieferanten bezogen werden können. JNJ INTERNATIONAL handelt mit Ersatzteilen für koreanische Fahrzeuge sowie für japanische, chinesische und europäische Modelle. Durch die Lieferung von Originalteilen (OE), OEM-Produkten sowie Teilen für den freien Ersatzteilmarkt will das Unternehmen den Einkaufsaufwand für ausländische Großhändler verringern, die andernfalls für jeden Artikel einen anderen Lieferanten suchen müssten. Die Abläufe bei der Auswahl, Bestellung sowie Entgegennahme von Teilen werden ebenfalls ein wichtiges Thema in den Gesprächen mit Käufern sein. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Online-Offline-System, über das an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Bestellungen aufgegeben werden können. Nach Angaben des Unternehmens können Käufer im Ausland unabhängig von der Zeitverschiebung zu Südkorea Bestellungen aufgeben, wobei die Lieferungen über das dortige Logistikzentrum des Unternehmens abgewickelt werden. Das Unternehmen strebt außerdem den Abschluss von Absichtserklärungen (MOUs) mit bedeutenden Großhändlern vor Ort an. Das Unternehmen will prüfen, welche Fahrzeugmodelle und Teilekategorien die einzelnen Großhändler hauptsächlich abdecken, und feststellen, welche Artikel sich mithilfe des Produktsortiments sowie des Logistiksystems von JNJ INTERNATIONAL kontinuierlich liefern lassen. Ein Ziel des Messeauftritts ist die Unterzeichnung von Absichtserklärungen; die konkreten Vertragspartner und Liefermengen wurden nicht bekannt gegeben. JNJ INTERNATIONAL plant, die auf der Messe geknüpften Käuferkontakte zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit regionalen Großhändlern auszubauen, die als zentrale Vertriebspartner fungieren. Das Unternehmen will die bequeme Bestellung von Ersatzteilen für verschiedene Fahrzeugmodelle an einer zentralen Stelle sowie sein Logistiknetz in Südkorea nutzen, um aus einzelnen Produktanfragen dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu entwickeln. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jnj-international-co-ltd-stellt-auf-der-automechanika-shanghai-aus-und-strebt-den-ausbau-seines-groWhandelsvertriebsnetzes-im-ausland-an-302948011.html



23.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News