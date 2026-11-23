HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit einem Kursziel von 427 Euro auf "Buy" belassen. Der Preis für das jüngst vorgestellte Modell "Challenge Stradale" des Luxussportwagenbauers, welches bei den Kunden auf Begeisterung gestoßen sei, liege deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Michael Filatov am Montag. Vor diesem Hintergrund könnten sich seine Absatzprognosen für die beiden kommenden Jahre als konservativ erweisen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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