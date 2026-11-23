Die Bayer-Aktie konnte am Freitag nach einer wichtigen juristischen Entscheidung deutlich zulegen. Das Gericht in Missouri erteilte die endgültige Genehmigung des Sammelvergleichs zur Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Am Montag gewinnt sie aktuell +3% und notiert bei 56,80 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der jahrelange Bremsklotz endlich beseitigt und wo liegt der faire Wert der Aktie? Gericht genehmigt Glyphosat-Sammelvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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