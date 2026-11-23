DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo schlägt Sonderdividende vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo schlägt Sonderdividende vor

Wien (pta000/23.11.2026/08:45 UTC+1)

Wien, 23.11.2026. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, gemäß -- 105 des österreichischen Aktiengesetzes (AktG) eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um über die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu beschließen. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wird davon ausgegangen, dass die außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich noch im Kalenderjahr 2026 stattfinden wird.

Dieser Sonderdividendenvorschlag spiegelt die solide operative Entwicklung sowie die starke Bilanz und Liquiditätssituation des Unternehmens wider und steht im Einklang mit den strategischen Prioritäten.

(Ende)

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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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November 23, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)