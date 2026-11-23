Anfang September ging eine Schockwelle durch die deutsche Photovoltaik-Branche, als der Entwickler und IPP Enerparc Insolvenz anmeldete, der in der Branche als hochserös und kosteneffizient gilt. Die Details sind nicht öffentlich, von daher ist es müßig, lange darüber zu spekulieren, was die Gründe sind. Viele Branchenexperten sehen sie außerhalb des Unternehmens bei der Entscheidung einer Bank, eine zugesagt geglaubte Finanzierung dann doch nicht bereitzustellen. Allerdings ist der Vorfall nur der vorläufige Endpunkt, wenn man eine Reihe anderer Solar- und Windunternehmen betrachtet, die in ungeahnte ...

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