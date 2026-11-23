Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit kaum veränderten Kursen in die neue Woche gestartet. Nach der Talfahrt der Woche im Zuge der grossen Korrektur des Tech-Sektors kommt es damit zu einem Stabilisierungsversuch, gebremst allerdings durch die Schwergewichte. Der Leitindex SMI hat in der Vorwoche von seinem neuen Allzeithoch zu Wochenbeginn bis am Freitagabend immerhin stolze 700 Punkte oder 3,5 Prozent über die gesamte Woche eingebüsst. ...

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