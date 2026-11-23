Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montagmorgen mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.940 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall, am Ende Volkswagen, SAP und die Deutsche Börse.



Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage zeichne sich zum Start in die neue Woche eine erste Stabilisierung im Dax ab, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom CMC Markets. Zwar setze sich der Ausverkauf bei den Halbleiterwerten an den asiatischen Börsen fort, doch Europas Börsen scheinen sich von den negativen Vorgaben zumindest teilweise abkoppeln zu können, so Lipkow. "Erste Schnäppchenjäger nutzen die deutlich niedrigeren Kurse für neue Engagements."



Besondere Aufmerksamkeit gilt laut Lipkow heute den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten. Als wichtige Frühindikatoren lieferten sie Hinweise darauf, wie die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage, die Auftragsentwicklung und die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven einschätzten, so der Experte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0990 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9099 Euro zu haben.





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