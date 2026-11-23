Zürich - Franklin Templeton legt den Franklin OnChain Euro Liquidity Fund auf. Der weltweit tätige Vermögensverwalter zählt zu den Vorreitern bei digitalen Vermögenswerten. Der neue Fonds gehört zur Luxemburger OGAW-SICAV Franklin Templeton OnChain Funds (FTOCF). Er wird Privatanlegern in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien zur Verfügung stehen. In Italien und der Schweiz richtet sich das Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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