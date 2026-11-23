Baar - Der Vermögensverwalter Partners Group kann einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umbauen. Die Anleger des 6,6 Milliarden Euro schweren Global Value SICAV haben einer Aufspaltung in zwei Teilfonds zugestimmt. Damit will das Unternehmen auf die gestiegenen Rückgabewünsche von Investoren reagieren. An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom vergangenen Freitag haben 83 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen die Umstrukturierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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