Der US-Präsident wünscht sich den zurückgetretenen Gründer zurück. Doch in Washington wachsen die Fragen, und an der Börse brennt es. Was hinter dem Tauziehen um Nvidia steckt und was das für die Aktie heißt. Donald Trump mischt sich in die Führungskrise bei Nvidia ein. "Ich hoffe, dass der Vorstand von Nvidia Jensen Huang wieder einstellt", schrieb der US-Präsident am späten Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. Eine Rückkehr des Gründers wäre das Beste ...

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