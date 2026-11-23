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Börsenmantel-, SPAC- und Reverse-Transaktionen: Mindestens jedes zehnte Unternehmen gelangt auf diesem Weg an die Börse



23.11.2026 / 10:25 CET/CEST

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Börsenmantel-, SPAC- und Reverse-Transaktionen: Mindestens jedes zehnte Unternehmen gelangt auf diesem Weg an die Börse



Die INSTANT GROUP AG (WKN 541840, ISIN DE0005418404) ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an den Börsenplätzen Frankfurt, München und Stuttgart notiert. Im Kapitalmarktgeschäft arbeitet sie strategisch mit der Instant IPO SE zusammen, die Unternehmen auch bei Fragen des Börsenzugangs und der Börsennotiz begleitet.



Im Vorfeld des Deutschen Eigenkapitalforums 2026, das vom 23. bis 25. November stattfindet, hat Instant IPO das Teilnehmerfeld der Veranstaltung näher untersucht. Eine Auswertung ergab, dass mindestens 26 von 263 erfassten Unternehmen ihren Weg an den Kapitalmarkt über Börsenmantel-, SPAC- oder Reverse Transaktionen gefunden haben. Das entspricht einem Anteil von rund 10 Prozent. Da die Zuordnung auf einer Analyse der Unternehmenshistorien beruht und einzelne Transaktionshintergründe möglicherweise nicht vollständig erfasst werden konnten, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen kann.



Die identifizierten Unternehmen decken unterschiedliche Transaktionsformen ab. Dazu zählen die Nutzung bereits börsennotierter Gesellschaften mit anschließender Neuausrichtung, Börsengänge über SPAC-Strukturen sowie verschiedene Formen von Reverse Mergers und Reverse Aquisitions.



Die Beispiele zeigen deutlich, dass ein klassischer Börsengang nicht der einzige Weg an den Kapitalmarkt ist. Je nach Ausgangssituation, Unternehmensstrategie und Kapitalmarktumfeld können auch bestehende börsennotierte Gesellschaften oder andere Transaktionsstrukturen eine vorteilhaftere Grundlage für den Kapitalmarktzugang bilden.



"Die Auswertung macht deutlich, dass Börsenmantel-, SPAC- und Reverse-Transaktionen längst keine Einzelfälle mehr sind. Sie gehören zum bestehenden Kapitalmarktgeschehen und bieten Unternehmen neben dem klassischen IPO flexible Möglichkeiten für den Zugang zum Kapitalmarkt. Entscheidend ist, welche Struktur zur jeweiligen Ausgangssituation und zu den Zielen des Unternehmens passt", so die Einschätzung der Instant IPO SE.



Über die INSTANT GROUP

Die INSTANT GROUP ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Tel.: 069/34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart



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