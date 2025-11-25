EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

INSTANT GROUP: SPAC-Markt gewinnt an Dynamik - Deutschland im Fokus internationaler Investoren



Der Vorstand der INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) ermittelte im Zuge einer Markterhebung im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der INSTANT IPO SE als offiziellem Kapitalmarktpartner, das sich das internationale Volumen an SPAC-Transkationen in 2025 deutlich erhöht hat.



Im Ergebnis stellte sich heraus, dass Börsenmäntel (SPACs) in der EU und insbesondere in Deutschland eine neue Dynamik erleben. Die Instant IPO SE, als Marktführer im Bereich von Börsenmänteln, sieht dabei vor allem Deutschland als zunehmend attraktiven Standort für schnelle und effiziente Börsengänge.



Bis Mitte 2025 wurden bereits über 45 SPACs in Europa umgesetzt mit einem Volumen von rund 10,1MrdUSD. Dabei hat sich das Volumen der europäischen SPAC-Transaktionen im laufenden Jahr bereits auf 3,84Mrd.EUR erhöht - das übersteigt den gesamten Betrag von 2024 (3,75Mrd.EUR). Dieser Wandel signalisiert, dass Börsenmäntel (SPACs) zunehmend als ernstzunehmende Kapitalmarktlösung für wachstumsstarke Unternehmen verwendet werden. Experten sprechen bereits von "SPAC4.0". Allein die globalagierende Bank Santander platzierte in 2025 mehrere SPACs als Bookrunner, was auf eine strategische Neupositionierung im Bereich SPACs hinweist.



Chancen für wachstumsstarke Branchen

Börsenmäntel bieten Unternehmen die Möglichkeit, Kapitalmärkte schneller und planbarer zu erschließen, wodurch Unternehmen effizienter auf dynamische Marktbedingungen reagieren können. Besonders Unternehmen aus wachstumsstarken Branchen können hiervon profitieren, da mittels des Einsatzes von Börsenmänteln (SPACs) Wachstumsprojekte zeit- und kosteneffizienter finanziert werden können.



Marktpotenzial in Europa und Deutschland

Das Engagement erfahrener Akteure zeigt, dass Börsenmäntel (SPACs) wieder deutliches Interesse bei internationalen Investoren wecken.



Reiner Ehlerding, Vorstand der INSTANT GROUP, über die Marktentwicklung von Börsenmänteln: "Der Markt für Börsenmäntel hat in den letzten Jahren eine nachhaltige, qualitative Transformation erfahren. Die steigende Akzeptanz von Börsenmänteln in der EU wird vor allem den Standort Deutschland stärken und die Attraktivität für internationale Investoren erhöhen. Börsenmäntel dienen längst nicht mehr nur als Türöffner zur Börse, sondern stellen ein ernstzunehmendes Instrument zur Umsetzung von Wachstumsfinanzierungen dar, das Unternehmen branchen- und größenunabhängig anfragen."



Regionalbörsen: Deutschlands Wachstumsmotor

In diesem Zuge gewinnen insbesondere Regionalbörsen als Kompetenzzentren für SPACs und Börsenmäntel zunehmend an Bedeutung, da sie näher an den Unternehmen und Investoren agieren. Regionalbörsen gelten als hochgradig spezialisiert, verstehen die Bedürfnisse gerade mittelständischer, wachstumsstarker Unternehmen besonders gut und sind mit Blick auf die spezifischen Anforderungen in der Lage maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Expertise der Regionalbörsen trägt somit entscheidend dazu bei, dass gerade mittelständische Unternehmen einen effizienten und passgenauen Zugang zum Kapitalmarkt erhalten und so den Wachstumsmotor Deutschlands am Laufen halten.



Über die Internetseite www.instant-ipo.de können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer Instant IPO SE über Börsenmäntel informieren, kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren



Über die INSTANT GROUP

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren ein auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisierter Partner, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für kleinere, mittlere und mittelständische Unternehmen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Tel.: 069/34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart



