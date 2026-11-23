Berlin - Im Ringen um die Rentenreform dringt der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, Pascal Reddig, auf mehr Tempo seitens des zuständigen Arbeits- und Sozialministeriums. "Wir stehen kurz davor, die Altersvorsorge in Deutschland strukturell besser zu machen", sagte Reddig, der auch Teil der Rentenkommission war, dem Nachrichtenportal T-Online. Das sei eine große Chance.



"Deswegen fehlt mir das Verständnis für den wochenlangen Stillstand. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, nicht nur zu beraten und öffentlich zu debattieren, sondern endlich umzusetzen", so Reddig weiter. "Wir brauchen in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf für das Gesamtpaket, mit dem wir ins parlamentarische Verfahren können. So ist es zugesagt."





© 2026 dts Nachrichtenagentur