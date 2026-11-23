Was tun, wenn nur ein kleiner Netzanschluss für eine größer geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Verfügung steht? Ein neues White Paper rechnet aus, und welchen Rahmenbedingungen sich ein solcher Solarpark mit Batteriespeicher dennoch lohnt. Der Projektentwickler HyperSys GmbH hat gemeinsam mit dem Softwareanbieter Kodnyx UG das White Paper "Einspeisen oder verkaufen" herausgebracht. In dem Papier rechnen die Unternehmen einen Photovoltaik-Solarpark mit 8 MW Leistung durch, der nur über 1,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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