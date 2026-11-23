Was tun, wenn nur ein kleiner Netzanschluss für eine größer geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Verfügung steht? Ein neues White Paper rechnet aus, und welchen Rahmenbedingungen sich ein solcher Solarpark mit Batteriespeicher dennoch lohnt. Der Projektentwickler HyperSys GmbH hat gemeinsam mit dem Softwareanbieter Kodnyx UG das White Paper "Einspeisen oder verkaufen" herausgebracht. In dem Papier rechnen die Unternehmen einen Photovoltaik-Solarpark mit 8 MW Leistung durch, der nur über 1,4 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.