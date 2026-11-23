Berlin - Die Laubwälder in Deutschland haben sich im Jahr 2025 trotz der Herausforderungen durch den Klimawandel stabil gezeigt. Das geht aus dem ersten bundesweiten Waldökosystembericht der sogenannten Wald-Allianz hervor, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde.



Die Analyse basiert auf Satellitendaten, die von 2017 bis 2026 gesammelt wurden. Verbreiteten Annahmen der Forstwirtschaft wird dabei widersprochen. Dort gilt die heimische Buche oft als wenig zukunftsfähig, während die nordamerikanische Douglasie häufig als besser gewappnet für die veränderten Bedingungen gesehen wird. Doch der Bericht zeigt, dass 85 Prozent der Buchenwälder stabil sind, während nur drei Prozent als instabil gelten. Im Gegensatz dazu schnitt die Douglasie über den gleichen Zeitraum schlechter ab und zeigte keine Erholung.



"Es ist gut, dass die Forstwirtschaft zunehmend auf vielfältige Wälder setzt", sagte Torsten Welle, Geschäftsführer der Naturwald-Akademie. Doch Wälder ließen sich nicht einfach umbauen. "Sie sind lebendige Ökosysteme. Bei der Umentwicklung des Waldes sollten daher seine Anpassungsfähigkeit und natürlichen Prozesse genutzt werden."



Die Wald-Allianz, die aus verschiedenen Umweltorganisationen und Forschungseinrichtungen besteht, fordert eine schonende Bewirtschaftung der Wälder und den Erhalt alter Laubwaldbestände. Die Analyse zeigt, dass hohe, laubbaumdominierte Wälder besonders effektiv kühlen können. An heißen Tagen waren Buchenwälder um 4,7 Grad kühler als ihre Umgebung.



Pierre Ibisch vom Econics Institute hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung des ökologischen Zustands der Wälder hervor und forderte politische Unterstützung für Privatwaldbesitzer, um die Wälder höher und älter werden zu lassen. Die Untersuchung des Waldeigentums ergab, dass nur elf Prozent der Privatwaldflächen in gutem ökologischen Zustand sind, während 25 Prozent des Landeswalds diesen Standard erreichen.





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