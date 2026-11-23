Der Höchstwert von 5,53 Cent pro Kilowattstunde sagt, was bei der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Dezember maximal geboten werden darf. Er sagt nicht, ob ein konkreter Solarpark mit seiner Fläche, Netzanbindung und seinem Bauablauf tatsächlich umgesetzt werden kann. Zwischen diesen beiden Fragen liegt die Detailplanung: Sie muss vor dem Gebot weit genug sein, um technische Voraussetzungen, wichtige Schnittstellen und offene Risiken zu erkennen - ohne dass bereits jede Ausführungszeichnung abgeschlossen sein muss. Aktuelle Ausschreibungszahlen: Was sie zeigen - und was nicht ...

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