FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Stellungnahme des Motorenbauers gehe auf die meisten wertrelevanten Kritikpunkte von Ningi ein, schrieb Mira Wiegratz in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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