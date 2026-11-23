Nach ihrem brutalen Kurssturz Mitte vergangener Woche ist der Deutz-Aktie noch immer keine endgültige Stabilisierung gelungen. Auch zum Wochenauftakt gibt der Kurs des Motoren- und Rüstungsunternehmens leicht nach und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 12-Monaten. Ist das für Anleger die Chance, auf ein Mega-Comeback der Deutz-Aktie zu setzen oder sollten man besser die Finger von ihr lassen? Starker Tobak Die jüngste Kursentwicklung der Deutz-Aktie ...

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