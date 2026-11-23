Die Infineon-Aktie legte am Montag im frühen Xetra-Handel um 2,6% zu, nachdem sie am Freitag noch um fast 8% abgesackt war. Gestützt wird die Erholung unter anderem von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn. Damit stellt sich die Frage: Beginnt hier eine tragfähige Bodenbildung im deutschen Technologiesektor, oder ist das nur eine Gegenbewegung im Abwärtstrend? Sektor erholt sich Nicht nur Infineon dreht ins Plus. Auch andere ...

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