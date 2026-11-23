Der Angriff von Scorpion Capital auf Abivax hatte es zunächst in sich: In einem umfangreichen Report stellt der Shortseller den Wirkmechanismus von Obefazimod und damit dessen Zulassung infrage. Gewarnt wird vor möglicher Gewebeakkumulation und Krebsrisiken sowie einer fraglichen Integrität der Phase-III-Studien. Doch wie belastbar ist diese Argumentation? Die von Abivax selbst noch am Freitag in einem kurzen Statement dementierten Vorwürfe wiegen ...

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